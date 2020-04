Úgy tűnik, hogy Olaszországban és New Yorkban is lefelé tart a járványgörbe

Világszinten eddig valamivel több, mint 1,4 millió személy fertőződött meg Sars-Cov-2 vírussal. A járvány kitörése óta összesen 80 759 halálesetet regisztráltak, a legtöbbet, az összes eset valamivel több, mint ötödét Olaszországban. Eddig összesen 297 934 személy gyógyult ki a betegségből.



Olaszország



Hatszázhattal nőtt az elmúlt egy nap alatt a koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma Olaszországban, amely így elérte a 17 127-et - közölte kedd esti tájékoztatóján az olasz polgári védelmi hatóság. Az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma egy nap alatt 880-nal emelkedett, amely a legalacsonyabb adat március 10. óta. Egy nappal később - március 11-én - a római kormány be is vezette az egész országra érvényes kijárási korlátozást.



A halottak száma csökkent a hétfői 636-hoz képest, de magasabb a vasárnap mért 525-nél. Az azonosított fertőzöttek száma egy nap alatt a felére csökkent a 24 órával korábbi 1941-hez képest. A gyógyultak száma 24 ezer fölé emelkedett. A gyógyultakat és halottakat is számolva az eddig diagnosztizált fertőzöttek száma elérte a 135 586-t.



A tájékoztatón elhangzott, hogy a járványgörbe elkezdett lefele ívelni. A Közegészségügyi Hivatal (Iss) mégis óvatosságra intett, hangsúlyozva, hogy ennek megerősítéséhez a következő napok adatai is szükségesek. Az egészségügyi hatóságok felszólították az olaszokat, továbbra is tartsák tiszteletben az óvintézkedéseket, máskülönben az eddigi erőfeszítések meghiúsulnak. A polgári védelem minden eszközzel el akarja kerülni, hogy a csökkenő számokon felbátorodva az olaszok felhagyjanak az óvintézkedések tiszteletben tartásával. Húsvétra tovább szigorítják a kijárási korlátozás ellenőrzését.



Giovanni Rezza az Iss járványügyi felelőse kijelentette, "attól, hogy sikerült lenyomni a járványgörbét, a vírus még nem tűnt el". Kiemelte az Olaszország különböző térségei közötti különbségeket hangsúlyozva, hogy a kevesebb diagnosztizált beteget számláló déli tartományok "nem menekültek" meg a járványtól.



Korábban Domenico Arcuri járványügyi kormánybiztos alaptalannak nevezte a korai optimizmust a fertőzés alakulásával kapcsolatban. Úgy vélte, hogy a következő hetekben hosszú átmeneti időszak vár Olaszországra, amely alatt a hatóságok nem tervezik a kijárási korlátozások enyhítését.



Spanyolország



A baltimore-i Johns Hopkins egyetem összesítése szerint kedd estig 140 511 személy fertőződött meg eddig Sars-Cov-2 vírussal. Az elmúlt 24 órában 5479 új esetet regisztráltak. Az elhunytak száma 13 897, míg a kigyógyultak száma 43208.



Nagy-Britannia



A brit kormány tudományos főtanácsadója szerint a legutóbbi számok arra vallanak, hogy kedvező irányú fordulat kezdődhetett az új koronavírus okozta fertőzések statisztikai folyamataiban. Sir Patrick Vallance, aki a kormányfői feladatokat ideiglenesen ellátó Dominic Raab külügyminiszterrel együtt tartott sajtótájékoztatót kedd este a Downing Streeten, grafikonokkal illusztrált beszámolójában elmondta: az újonnan fertőződött páciensek naponta kimutatott számának görbéje a korábbiaknál laposabb ívben halad az időtengely mentén.



Hozzátette: kell még hozzávetőleg egy hét ahhoz, hogy ezt bizonyossággal ki lehessen mondani, de az látszik, hogy most már nincsenek meredek kiugrások a napi esetszámokat mutató grafikonon.



Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint a kedd délelőttel zárult 24 órában 3634-gyel 55 242-re nőtt Nagy-Britanniában azoknak a száma, akiknek szervezetében szűréssel kimutatták a Covid-19 járványt okozó SARS-CoV-2 koronavírust.



A brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) keddi tájékoztatása szerint előző estig 6159-en haltak meg Nagy-Britanniában a Covid-19 járványban. Ez azt jelenti, hogy a hétfő este zárult 24 órában 786 beteg halt meg. Ez eddig a legmagasabb napi halálozási adat a brit adatok rendszeres közlésének kezdete óta.



A kedd esti sajtótájékoztatón Dominic Raab külügyminiszter megerősítette, hogy Boris Johnson miniszterelnök - akit a koronavírus okozta betegség makacs tünetei miatt hétfő óta intenzív osztályon kezelnek - az ilyen esetekben rutinszerűen adott oxigénen kívül nem szorul semmiféle légzéssegítő eljárásra, így lélegeztetőgépre sem, és nincs tüdőgyulladása. Hozzátette: teljes bizonyossággal arra számít, hogy Johnson hamarosan felépül, és ismét átveszi a válságkezelés irányítását.



Ausztria



Folytatódik a kedvező tendencia Ausztriában: az elmúlt 24 órában csaknem kétszer annyi embert nyilvánítottak gyógyulttá, mint ahányan megfertőződtek a koronavírussal. Az egészségügyi minisztérium által közölt adatok szerint hétfő óta 583 ember gyógyult meg, míg 332-en fertőződtek meg koronavírussal. Egymást követően a negyedik napon is csökkent a koronavírus-fertőzés következtében megbetegedettek száma, ezúttal 3,4 százalékkal, vagyis jelenleg összesen 8043 beteget tartanak nyilván. Közülük 1100-an részesülnek kórházi kezelésben, 243-an intenzív osztályon vannak. Eddig összesen 12592-en betegedtek meg Ausztriában; a legtöbb esetet Tirol tartományban, (2786 fő), Alsó-Ausztriában (2043 fő) és Felső-Ausztriában (1974 fő) diagnosztizálták.



Időközben 4046-an gyógyultak meg, míg 252-en estek áldozatául a járványnak, valamennyien más alapbetegségben is szenvedtek. Thomas Szekeres, az Osztrák Orvosi Kamara (Österreichische Ärztekammer) elnöke azt kérte, hogy az orvosok és az ápolók számára is tegyék kötelezővé a szájmaszkot. Indoklása szerint ők maguk is 'multiplikátorokká', a vírus terjesztőivé válhatnak, és megfertőzhetik pácienseiket. A háziorvosok kilencven, a fogorvosok 40-65 százaléka ismét megnyitotta orvosi rendelőjét; ugyanakkor úgy érzik, cserbenhagyták őket, mivel nem juthat hozzá mindenki megfelelő védőfelszereléshez.



Közben Salzburg város vezetése úgy döntött, jövő héttől fokozatosan visszavonják a helyi óvintézkedéseket, megnyitják a parkokat és a játszótereket, és a legtöbb termelői piac is megkezdi működését.



Horvátország



Horvátországban az eddigi utolsó közlések szerint egy nap alatt 60-nal, 1282-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma, és eddig 18 halálos áldozata van a járványnak. Az első fertőzés megjelenése óta 130 beteget nyilvánítottak gyógyultnak. Jelenleg 35 beteg van súlyos állapotban, lélegeztetőgépen.



Szlovénia



Szlovénia enyhítene néhány, az új típusú koronavírus-járvány lassítására bevezetett korlátozáson - jelentette be Janez Jansa szlovén kormányfő kedd esti rendkívüli sajtótájékoztatóján.



Mint mondta, vizsgálják annak lehetőségét, hogy megfelelő óvintézkedések közepette már jövő keddtől fokozatosan újraindítsák a gazdasági tevékenységeket és idővel enyhítsenek a szigorú mozgáskorlátozásokon is. A politikus a termelési, a szolgáltatási, valamint a kereskedelmi és közlekedési ágazatokra utalt, hozzátéve: természetesen azzal a feltétellel, hogy továbbra is be kell tartani a megfelelő távolságot, védőfelszerelést kell viselni és biztosítani kell a fertőtlenítőszerek használatát.



Szlovéniában bezártak az oktatási intézmények az óvodától az egyetemig, megszűnt a tömegközlekedés, csak az élelmiszer- és élelmiszer jellegű boltok, a drogériák, gyógyszertárak, valamint a benzinkutak tarthatnak nyitva, továbbá lakhelyelhagyási tilalom van érvényben.



Szlovéniában a keddi hivatalos közlés szerint egy nap alatt 38-cal, 1059-re emelkedett a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma. Eddig 30-an haltak meg a járvány következtében. Hétfő óta nem volt haláleset az országban. A diagnosztizált betegek közül 30-at ápolnak intenzív osztályon. Az első fertőzés megjelenése óta 102 beteget nyilvánítottak gyógyultnak.





Törökország



Törökországban kedden rekordmértékben, egy nap alatt 3892-vel nőtt az új típusú koronavírussal diagnosztizáltak száma, amely így a járvány helyi megjelenés óta 34 109-re emelkedett - derült ki a török egészségügyi miniszter Twitter-fiókján közölt adatokból.



Az újonnan igazolt koronavírusos esetek száma szombattól hétfőig napi 3000 és 3150 között viszonylagos stabilitást mutatott, most azonban először négyezer közelébe ugrott.



Fahrettin Koca ismertette, hogy az elmúlt 24 órában a fertőzés okozta halálesetek száma 76-tal 725-re emelkedett. A napi elhalálozások száma már április 1. óta 63 és 79 között mozog. A török tárcavezető mikroblogján arról is tájékoztatást adott, hogy a fertőzöttek közül jelenleg 1474-en szorulnak intenzív ellátásra, 59-cel többen, mint hétfőn, és 987 beteg van lélegeztetőgépre kapcsolva, ami pedig 21-el haladja meg az előző napi értéket. Az utóbbi adat tekintetében a napokban egyértelmű lassulás tapasztalható. Koca ugyanakkor rámutatott: a gyógyultak száma is egyre nő, az utóbbi 24 órában például 256-tal 1582-re.



Törökországban péntek éjféltől lezárták a személyforgalom előtt a 30 legnagyobb várost és a Fekete-tenger partján fekvő Zonguldak települést. Bár országos szintű kijárási tilalom még nincs érvényben, kijárási korlátozás vonatkozik a 65 évnél idősebbekre és a krónikus betegekre, illetve legújabban azokra a 20 éven aluliakra is, akik nem dolgoznak. Szombattól kötelező a védőmaszk használata minden forgalmasabb nyilvános helyen, beleértve az élelmiszerboltokat is.



A kis-ázsiai országban már korábban leállították a nemzetközi repülőjáratokat, a belföldiek túlnyomó részét, valamint a távolsági vasúti közlekedést is, a városok közti utazásokat pedig hatósági engedélyhez kötötték. Zárva tartanak az iskolák és a szórakozóhelyek, illetve megtiltották a mecsetekben a tömeges imákat is.



Ukrajna



A tetőpontjához közelít Ukrajnában a COVID-19 koronavírus-betegség terjedése - jelentette ki Makszim Sztepanov ukrán egészségügyi miniszter kedden a Telegram üzenetküldő csatornán közzétett videoüzenetében hozzátéve, hogy éppen ezért korai még az országos karantén feloldásáról beszélni.



"A világjárvány aktív fázisaiban a betegek száma drámaian növekszik, ami drámai terhelést jelent az orvosi rendszerre nézve" - magyarázta. Szavai szerint a COVID-19-ben szenvedő betegek száma olyan gyorsan növekszik, hogy nincs elegendő orvos, sem gyógyszer, sem kórházi férőhely, hogy segítséget nyújtsanak nekik. Felhívta a figyelmet arra a tényre, hogy sok más országban is ilyen helyzet alakult ki, ezért korai még Ukrajnában a korlátozó intézkedések feloldásáról beszélni.



Ukrajnában március 12-én léptettek életbe országos karantént, előbb három hétre, majd március 25-én meghosszabbították április 24-ig. Ezen felül először a hónap elején, majd április 6-tól tovább szigorítottak a bevezetett korlátozó intézkedéseken. A jelenleg hatályban lévő rendelkezések kötelezővé tették egyebek mellett az arcmaszk viselését a nyilvános helyeken és a közterületeken, megtiltották a parkok, játszóterek látogatását, legfeljebb kettesével járkálhatnak az utcákon az emberek.



Keddre Ukrajnában jelentősen, az előző napihoz képest 143-mal nőtt az igazolt fertőzöttek száma, és elérte az 1462-őt, a halálos áldozatoké pedig hét új esettel 45-re emelkedett.



New York állam



New York államban csökken a diagnosztizált fertőzések száma, a helyzet stabilizálódik - jelentette ki Andrew Cuomo, New York állam kormányzója kedden, a szokásos napi sajtótájékoztatóján. Az elmúlt nap ugyanakkor a halottak számát tekintve a legszomorúbb nap volt az állam számára. Egyedül hétfőn 731 beteg halt meg a Covid-19 kórban, s ezzel csak ebben az államban 5489-re emelkedett a betegség halálos áldozatainak száma. A kormányzó emlékeztetett rá, hogy vasárnap 599 halottja volt a vírusfertőzésnek.



Cuomo mindazonáltal úgy értékelte, hogy a: a társadalmi távolságtartás eredményes, sikerült megváltoztatni a járvány görbéjét, s ezért úgy gondolja, hogy a helyzet stabilizálódik. A politikus elmondta, hogy az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegségbe a más betegségekben is szenvedő emberek halnak bele. "Ennek nem tudunk gátat vetni" - fogalmazott, hozzátéve, hogy eddig mindenkit megmentettek, akit lehetett. Andrew Cuomo hangsúlyozta: van elégséges ágy a betegek kezeléséhez, ám nincs megfelelő számú orvos és ápoló. A napokban New Yorkba érkezett kórházhajón az ágyak felén, - 500 kórházi ágyon - Covid-19-es betegeket kezelnek - tette hozzá. "Még csak 37 nap telt el a járvány kitörése óta" - jegyezte meg, hozzáfűzve, hogy az 1918-ban pusztított spanyolnátha-járvány hat hónapig tombolt.



A demokrata párti kormányzó megköszönte a republikánus Donald Trump amerikai elnöknek, hogy "gyorsan cselekedett" New York megsegítésében. Egyben még több szövetségi segítséget kért a gazdaság talpra állításához. (mti)

