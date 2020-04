Huszonhárom év börtönre ítélték a szlovák újságíró gyilkosát

Huszonhárom év fegyházban letöltendő szabadságvesztésre ítélte a bazini székhelyű különleges bíróság M. Miroslavot, Ján Kuciak szlovák oknyomozó újságíró és barátnője két évvel ezelőtti, nagy botrányt és politikai viharokat is kiváltó meggyilkolása és egy további emberölés miatt hétfőn.



Az ítélet egy korábbi, 2016-ban elkövetett gyilkosságra is vonatkozik.



Juraj Novocky, az ügyben eljáró különleges ügyész - a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség beszámolója szerint - azért nem életfogytiglani, hanem 25 éves szabadságvesztés büntetés kiszabását kérte, mert a vádlott bevallotta a bűncselekményeket és a törvényszéki szakértők szerint esetében nem lehet teljesen kizárni annak lehetőségét, hogy visszailleszkedjen a társadalomba.



A bíróság viszont ennél is enyhébb, 23 évi fegyházbüntetést szabott ki tekintettel arra, hogy a vádlott együttműködött a hatóságokkal. (mti)

