Ukrajnában tilos arcmaszk nélkül utcára lépni

Életbe léptek hétfőn Ukrajnában azok az új korlátozó intézkedések, amelyeket a kormány a múlt héten rendelt el; a szigorítások értelmében egyebek mellett tilos arcmaszk és személyes iratok nélkül nyilvános helyen, illetve közterületen tartózkodni.



Ezenfelül kötelezővé tette a kormány a hatvan évesnél idősebbek önelszigetelését. Ők csak két kilométeres körzeten belül mehetnek ki otthonukból, és csakis élelmiszer- vagy gyógyszervásárlás, illetve napi legfeljebb kétszeri háziállat-sétáltatás céljából. A közterületeken legfeljebb kettesével járkálhatnak az emberek.



Tiltott lett a szabadtéri sportlétesítmények, játszóterek, parkok és vízparti területek látogatása is. Háziállatokat mostantól egyszerre csak egy ember sétáltathat.



Az ukrán kormány utasítására keddtől összesen csak 19 közúti határátkelőhely marad nyitva, amelyen kizárólag saját tulajdonú gépjárművel lehet majd áthaladni, azaz a gyalogos átkelést teljesen megszüntetik - közölte hétfőn Andrij Demcsenko, az állami határőrszolgálat szóvivője.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál érdeklődésére kifejtette: ha a szomszédos állam a határátkelőhöz nem engedi be a gyalog érkezőket, akkor értelemszerűen megszűnik az a gyakorlat is, hogy az ukrán oldalról buszokat küldenek értük, és azokkal szállítják át őket a járművek számára fenntartott, azaz nem gyalogos átkelőkön.



A hírportál hozzátette, hogy jelenleg Ukrajnának 40 közúti határátkelője van nyitva.



Ukrajnában hétfőre egy nap alatt hat új esettel, 38-ra emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, az igazolt fertőzötteké pedig 68-cal 1319-re. A betegségből eddig 28-an gyógyultak fel az országban.



Kárpátalja megyében meghalt az első beteg, egy nő, aki súlyos állapotban, lélegeztetőgépen volt - közölte a megyei kormányzóság sajtóosztálya, hozzátéve, hogy jelenleg 35 igazolt fertőzöttet tartanak számon a megyében, közülük kettő állapota súlyos. Ungváron egy 28 éves segédlelkész is megfertőződött egész családjával - feleségével, szüleivel és féléves kisgyermekével - együtt. Neje és a csecsemő kivételével valamennyien kórházba kerültek - hozta nyilvánosságra az ungvári városi tanács.



Belehalt a Covid-19 betegség szövődményeibe hétfőn egy 57 éves pap is a nyugat-ukrajnai Ternopil megyében. A hétvégén Umanban egy amerikai állampolgárságú haszid zsidó zarándok halt bele a betegségbe: mostanra kiderült, hogy felesége és két gyermeke is fertőzött - tájékoztatott a közép-ukrajnai Cserkaszi megyében lévő város polgármestere.



Az Oroszország által Ukrajnától önkényesen elcsatolt Krím félszigeten április végéig meghosszabbították a karantént, vasárnapi adatok szerint eddig 20 koronavírusos fertőzöttet regisztráltak a félszigeten - írta az RBK hírportál. Lakásaikat az ottlakók csak munkavégzés, élelmiszer- vagy gyógyszervásárlás, háziállat-sétáltatás céljából, illetve sürgős orvosi segítségnyújtás szüksége esetén hagyhatják el.



Ukrajna már 53. helyen áll az országok között a koronavírus elterjedtségében a Johns Hopkins egyetem statisztikája szerint - hozta nyilvánosságra hétfőn az Ukrajinszka Pravda.



Viktor Ljasko ukrán egészségügyiminiszter-helyettes, országos tisztifőorvos hétfői sajtótájékoztatóján közölte, hogy az igazolt fertőzések számának átlagos napi növekedése Ukrajnában az elmúlt 12 napban 27 százalékos volt, az elmúlt napban pedig 7 százalékos. (mti)

