Egyelőre nincsenek új szigorítások a Nyugat-Balkánon, de a hatályos intézkedéseket sem tartja be mindenki

A múlt hét végén nem vezettek be újabb szigorító vagy elővigyázatossági intézkedéseket a Nyugat-Balkánon az új típusú koronavírus-járvány megfékezése érdekében, az eddigi előírásokat és a kijárási tilalmat azonban továbbra sem tartja be mindenki.



Mintegy hatvan szerb katona fertőződött meg az új típusú koronavírussal március közepén - közölte a szerb államfő. Ők azok, akik a külföldről hazaérkezőket fogadták március 13. és 16. között. A hatósági személyek közül körülbelül 20 rendőr is a fertőzöttek között van, illetve az összes fertőzött mintegy tíz százaléka az egészségügyi dolgozók közül került ki, ők mind munkavégzés közben kapták el a vírust. Szerbiában hétfőre 1624-ről 1908-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma.



A Szerbiát segítő kínai szakemberek szerint a szerbiai állampolgárok fegyelmezetlenek, és nem tartják be az előírásokat, ezért véleményük szerint 24 órás kijárási tilalmat kellene bevezetni a járvány megfékezése érdekében.



A szerb miniszterelnök közölte, tíz napon belül megkezdik a gyógyult koronavírusos betegek vérplazmájával történő gyógyítást, amely Kínában jó eredményeket mutatott.



Bosznia-Hercegovinában vasárnap estig 23-an haltak be a Covid-19 betegségbe, és egy nap alatt 624-ről 654-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. A betegség szövődményeibe egy nemzetközileg elismert járványügyi szakember, Sefik Pasagic is belehalt.



A montenegrói kormány a kis- és közepes vállalkozások gazdasági támogatása mellett az idegenforgalommal és mezőgazdasággal foglalkozók támogatásáról is tárgyal, ugyanis ezeket a szektorokat érintik a leginkább a járvány következményei. Montenegróban az utóbbi 24 órában 203-ról 214-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma.



Észak-Macedóniában 483-ról 555-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma vasárnapról hétfőre. Az egészségügyi miniszter mobilkórházak felállítását jelentette be a szinte tünetmentes betegek számára. Közölte, az ország belépett a csoportos fertőzések szakaszába, egyre több a megbetegedés, ezért a korlátozó intézkedések szigorítására lehet számítani.



Koszovó korábban lezáratta a határait, bezárta az iskolákat, kávézókat, bevásárlóközpontokat, és éjszakai kijárási tilalmat vezettek be, a kormány egyelőre nem tervez újabb szigorításokat. Egy nap alatt 140-ről 145-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. (mti)

