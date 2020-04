Oroszország felfüggesztette a külföldön rekedt állampolgárai hazaszállítását

Oroszország járványügyi megfontolásokból péntek éjféltől határozatlan időre felfüggesztette a külföldön rekedt állampolgárainak tömeges hazaszállítását. A későbbiek során elindítandó charterjáratok menetrendjének közzétételét hétfőre ígérte a koronavírus terjedése elleni küzdelmet irányító orosz operatív törzs.



Tatyjana Golikova miniszterelnök-helyettes szombati sajtótájékoztatóján közölte, a kormánynak időre van szüksége annak újragondolásához, hogy kit és kova szállítson vissza, és hogy a hazatértek hol töltsék el a kötelező kéthetes karantént.



"Nem hagyjuk cserben a mieinket, de fontos, hogy ne kapjunk egy újabb koronavírus-hullámot Oroszországban" - mondta.



Tájékoztatása szerint a SARS-CoV-2 koronavírust 73 országból, elsősorban Olaszországból, Spanyolországból, Franciaországból és az Egyesült Arab Emírségekből hurcolták be Oroszországba. Külföldről 808 fertőzött érkezett haza.



Azok támogatására, akik hazatérési szándékukat az orosz kormányablakon keresztül jelezték, az orosz kormány 500 millió rubelt különített el. Marija Zaharova külügyi szóvivő közölte, hogy az összeget az elosztására feljogosított külügyi tárca még nem kapta meg.



A hazaszállítás leállítása becslések szerint több mint 20-30 ezer embert érinthet. Anatolij Antonov washingtoni orosz nagykövet szerint egyedül az Egyesült Államokban meghaladja a kétezret a hazatérni kívánó oroszok száma. Az Aeroflot pénteken törölt New York-Moszkva járata legkevesebb 250 orosz állampolgárt szállított volna.



Az orosz nagykövetségek, konzulátusok több országból a külföldön rekedtek megsegítéséről számoltak be. Zaharova szerint a legnagyobb nyomás az Ázsiában működő külképviseletekre nehezedik.



Az orosz szövetségi idegenforgalmi ügynökség (Roszturizm) szerdán azt közölte, hogy két hét alatt 160 ezer szervezett turistát szállítottak haza.



A szombaton közzétett hivatalos adatok szerint az igazolt fertőzöttek száma 582 fővel nőtt, és elérte a 4731-et Oroszországban. Közülük 3357-et Moszkvában kezelnek.



A halottak száma kilenccel nőtt, és elérte a 43-at, a gyógyultaké pedig 52-vel, és jelenleg 333.



A megfertőződések zöme már a határon belül történt. Az orosz régiók túlnyomó többségében kijárási korlátozásokat vezettek be, 20-ban pedig területükön való közlekedést is.



Golikova kormányfőhelyettes szerint a hónap közepére Oroszországban engedélyeztetni fogják a Covid-19 antitestét kimutató tesztrendszert, amelyet elsősorban az egészségügyi dolgozókon fognak kipróbálni. Anna Popova, az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) vezetője azt mondta, hogy tudomása szerint a koronavírus tünetmentes hordozóiban - Oroszországban ők a fertőzöttek 24,8 százalékát jelentik - nem alakul ki antitest.



Szentpéterváron egyébként a vonatkozó törvények szigorítása után szombaton megkezdődött az első büntetőeljárás a koronavírussal kapcsolatos hamis hírek tudatos terjesztése címén. Az ügyészi vizsgálat tárgya egy, a VKontaktye közösségi portálon közzétett bejegyzés, amelynek szerzője csütörtökön azt állította, hogy Szesztroreck város kórházában egy koronavírussal diagnosztizált férfit előbb karanténba helyeztek, később elengedtek, aminek eredményeképpen sokan megfertőződtek.



Az orosz védelmi tárca szombaton közölte, hogy Szerbiába megérkezett a 11. Il-76-os orosz segélyszállító repülőgép, Olaszországban pedig az orosz katonai szakemberek eddig 24 idősotthont fertőtlenítettek.



Szergej Cib orosz ipari és kereskedelmi miniszterhelyettes közölte, hogy Oroszország több mint egymillió védőruha és 80 millió védőmaszk megvásárlásáról kötött szerződést Kínával. Az eszközöket április végén - május elején fogják leszállítani. (mti)



