BBC: ezeket az országokat hivatalosan még nem érte el a koronavírus

A BBC gyűjtése szerint a világon jelenleg 18 olyan ország van, ahova hivatalosan még nem ért el a koronavírus járvány.



A brit közszolgálati szolgáltató szerint a Comore-szigetek ,Dél-Szudán, Észak-Korea, Jemen, Kiribati, Lesothol, Marshall-szigetek, Mikronézia, Nauru, Palau, Salamon-szigetek, São Tomé és Príncipe, Szamoa, Tádzsikisztán, Tonga, Türkmenisztán, Tuvalu, Vanuatu államokból még nem jelentettek fertözöttet.



A fenti listán található országok többsége sziget, és sokuk a világ legkevésbé látogatott államai közé tartozik, ezért nem véletlen, hogy nem ért el még hozzájuk a járvány, viszont meglehet, vannak országok, akik egyszerűen csak tagadják, hogy érintettek lennének.



Pak Myong Su Észak-Korea járványügyi hivatalának vezetője az AP hírügynökségnek határozottan azt állította, hogy náluk egyáltalán nincsenek fertőzöttek.



A járványügyi hivatal vezetője szerint az ország már januárban elvágta magát a világtól, megszüntették a légi és hajójáratokat, lezárták a szárazföldi határokat, a behozott árukat pedig fertőtlenítik. A probléma csak az, hogy az ország intenzív kereskedelmet folytatott Kínával, a határon sokan jártak át, ezért szinte biztos, hogy a fertőzés hamar eljutott hozzájuk, sőt Robert Abrams tábornok, a dél-koreai amerikai erők parancsnoka hírszerzési jelentésekre hivatkozva azt nyilatkozta, hogy az elmúlt hónapokban súlyos járványügyi helyzet alakult ki a világtól elzárt diktatúrában.



A másik diktatúra, a közép-ázsiai Türkmenisztán is azt állítja, hogy nem történt az országban megbetegedés, de mivel az ország közvetlen szomszédja Iránnak, ezért a szakértők úgy vélik hozzájuk is eljuthatott a járvány, csak a rezsim inkább tagad.



A listán szereplő Jemen és Dél-Szudán államokban szinte biztos, hogy jelen van a vírus, viszont az ott dúló polgárháborús körülmények miatt egyetlen megbízható statisztikai adatot sem tudnak közölni. (bbc.com/hírszerk.)



Nyitókép: New England Journal

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!