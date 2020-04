Már 1,1 millió felett a regisztrált fertőzöttek száma a világban

Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma szombat reggelre több mint 83 ezerrel, 1,1 millió fölé nőtt a világban. A Covid-19 betegségben eddig 58 901-en vesztették életüket, az utóbbi egy napon 5741-en. A meggyógyultak száma 226 669, a péntek reggelinél 14 894-cal több - olvasható a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítésében. A fertőzés továbbra is 181 országban van jelen.



A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott az elvégzendő tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek egymástól.



Kínában (Hongkong és Makaó nélkül), ahol a járvány a múlt év végén elkezdődött, 82 518 esetet tartottak nyilván szombaton reggel, 54-gyel többet az előző napinál. Kínában 3330-an haltak meg - az utóbbi 24 órában négy ember -, és 76 934-en meggyógyultak, az utóbbi napon 210-en.



A legtöbb regisztrált fertőzött az Egyesült Államokban van: 277 953, ami 32 394-gyel több, mint az előző napon volt. A halálos áldozatok száma 7152, az utóbbi egy napon 1095-en vesztették életüket. A gyógyultak száma 9823, a péntekinél 595-tel több.



Olaszországban 119 827 regisztrált fertőzött van, 14 681 halálos áldozat és 19 757 gyógyult. Az előző napi adatok: 115 2424 fertőzött, 13 915 halott és 18 278 gyógyult.



Spanyolországban 119 199-re nőtt a feljegyzett fertőzöttek száma, 11 198-ra a halottaké és 30 513-ra a gyógyultaké. Egy nappal korábban ezek a számok 112 065, 10 348 és 26 743 voltak.



Németországban 91 159 fertőzöttet regisztráltak eddig, 1275 elhunytat és 24 575 gyógyultat. 84 794, 1107 és 22 440 az előző napi adatok.



Franciaországban 65 202 fertőzött szerepelt szombaton reggel a nyilvántartásban, 6520 halott és 14 135 gyógyult. Pénteken még 59 929, 5398 és 12 548 voltak ezek a számok.



Iránban 53 183 volt a regisztrált fertőzöttek száma pénteken, 3294 a meghaltaké és 17 935 a meggyógyultaké. Az előző napi adatok: 50 468, 3160 és 16 711.



Az Egyesült Királyságban 38 690 feljegyzett fertőzött volt szombatig, 3611 halálos áldozat és 209 gyógyult. Az előző nap 34 173 volt az addig megfertőződöttek száma, 2926 az elhunytaké és 192 a gyógyultaké.



Ezen a térképen országokra lebontva látható a fertőzöttség helyzete, és az is, hol és hányan kapták el a betegséget. A térkép az elhunytak számát is nyomon követi.(mti)



