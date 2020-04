Magyarországon a kormány betiltaná a nemváltoztatást

Péntek este Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes egy olyan salátatörvényt nyújtott be a kormány nevében a parlamentbe, amelynek egyik pontja arról szól, hogy betiltanák Magyarországon a nemváltoztató műtétek elvégzését. Volt benne bőven más javaslat is: például a kormány elvette volna a vészhelyzeti időszakban a polgármesterek jogköreit. Ezt aztán Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter egy módosító javaslattal kivette, de például benne maradt az is, hogy tíz évre titkosítja a kormány a sok vitát kiváltott Budapest-Belgrád vasútvonal építési szerződését.



Eszerint bekerülne a születési anyakönyvbe a születési nem, ami a javaslat szerint „az elsődleges nemi jelleg, illetve kromoszóma alapján meghatározott biológiai nem”. A születési nem felváltaná a személyazonosító adatok nyilvántartásában szereplő nemet, ez az adat pedig a javaslat alapján nem lenne megváltoztatható.



Az indoklásba a kormány a következőt írta: „Az anyakönyvbe bejegyzett nem, tulajdonképpen az orvos által megállapított tényen alapul, amelyet az anyakönyv deklarál. Az anyakönyv ellenkező bizonyításig a bejegyzett tényeket, jogokat igazolja, tehát jog keletkeztető hatása nincs. Az anyakönyv által deklarált nem alapján azonban már jogok, illetve kötelezettségek keletkezhetnek, ennek megfelelően szükséges a születési nem fogalmának meghatározása. Tekintettel arra, hogy a biológiai nem teljes megváltoztatása nem lehetséges, jogszabályban szükséges rögzíteni, hogy ennek megváltoztatására az anyakönyvi nyilvántartásban sincs lehetőség.”



Ezzel kapcsolatban közleményt adott ki a Transvanilla Egyesület, amely évek óta perben áll a magyar állammal, amiért az nem biztosít jogokat a transzneműeknek. A per az Emberi Jogok Európai Bíróságán folyik, és a napokban új szakaszába ért.



Az EJEB 2020. júniusáig adott határidőt a kérelmezőknek és a kormánynak, hogy az ügyben egyezséget kössenek. Amennyiben erre nem kerül sor, a Bíróság érdemi döntést fog hozni.



„Elítéljük a kormány törvényjavaslatát, mellyel megszüntetné a nem- és névváltoztatás lehetőségét (nem jogi elismerése) a transz emberek számára, mindez ellentétes a nemzetközi és hazai emberi jogi normákkal és sérti az önrendelkezési jogot. Egyesületünk azt javasolja, hogy a kormány fontolja meg a törvénymódosítás visszavonását” - írják a közleményben.

a



A nem jogi elismerésével kapcsolatban Magyarország egyike azon kevés Európai Uniós országnak, ahol nincs megfelelő jogi szabályozás a nem jogi elismerésének folyamatára. Bár 2003 óta lehetőség van a nem jogi elismerésére, ennek ellenére a nem megjelölésének megváltoztatására és az ehhez kapcsolódó névváltoztatásra vonatkozó eljárás rendjét nem részletezi átfogó jogi szabályozás.



“A Transvanilla Transznemű Egyesület évek óta következetesen képviseli azt az álláspontot, hogy a nem jogi elismerése az egyén önrendelkezési joga, az ehhez kapcsolódó eljárásnak pedig elérhetőnek, gyorsnak, átláthatónak és kiszámíthatónak kell lennie.”- Hidasi Barnabás, a Transvanilla elnöke



2018 októberi jelentésében az Alapvető Jogok Biztosa másodszor is megállapította, hogy a jogi szabályozás teljes hiánya, és a feltételrendszer kiszámíthatatlansága sérti a jogbiztonság követelményét; a gyakorlatról való tájékoztatás hiánya a tisztességes hatósági eljáráshoz és a jogorvoslathoz való joggal összefüggő súlyos visszásságot okoz, hatásában pedig alkalmas arra, hogy az emberi méltósághoz és az önrendelkezéshez való joggal összefüggő súlyos visszásságot okozzon. A magyar Alkotmánybíróság szintén 2018-ban hívta fel a figyelmet a nem jogi elismerésére vonatkozó eljárás - nemzetközi emberi jogi elvek követése szerinti - szabályozásának szükségességére.



2018 júniusában a magyar állam visszamenőlegesen és ideiglenesen ismét felfüggesztette a nem,- és névváltoztatásra irányuló kérelmek elbírálását. Ezért fordult a Transvanilla 2019 áprilisában, immár másodszor, a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságához az ügyben.



"A Transvanilla Transznemű Egyesület a továbbiakban is kitartóan fog küzdeni közösségünkért. Megértjük a kiábrándultságot, illetve az aggodalmat, melyet a fentebb említett helyzet okoz, és minden erőnkkel azon dolgozunk hogy segítsünk. Hazai és nemzetközi kapcsolataink és partnereink segítségével vizsgáljuk, hogy milyen további nemzetközi (esetleg hazai) emberi jogi mechanizmusokat, eszközöket tudunk igénybe venni a kialakult helyzet előmozdítása érdekében" -írják a közleményben.



(hírszerk./közlemény)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!