Károly herceg kigyógyult a koronavírusból és átad egy járványkórházat

A brit The Guardian értesülései szerint már átesett a koronavírus betegségen Károly herceg, aki pénteken megnyitja az új londoni járványkórházat, ahol akár 4000 koronavírusos beteget is ápolhatnak majd, ha a szükség úgy hozza. Bár a trónörökös enyhe tűntetekkel vészelte át a kórt, mégsem fog megjelenni a személyesen a megnyitón, hanem online jelentkezik be skóciai birtokáról.



A kormányt a megnyitón Matt Hancock egészségügyi miniszter képviseli, aki nemrég szabadult önkéntes karanténjából, ahova azután vonult be, hogy az ő tesztje is pozitív lett.



A közeljövőben London után Bristolban, Harrogate-ben, Manchesterben és Birminghamban is megnyitnak majd járványkórházakat, hogy segítsék a kórházak működését, amennyiben azok túlterhelődnek és újabb ágyakra lenne szükség - jelentette be a brit egészségügyi szolgálat, az NHS. (The Guardian/hírszerk.)



