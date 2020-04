Nemzeti gyásznapot hirdettek szombatra Kínában a járvány halálos áldozatainak tiszteletére

Nemzeti gyásznapot hirdetett szombatra a kínai kormányzat mindazok emlékére, akik az országban az új koronavírus járvány ellen küzdelem során, illetve a fertőzés következtében haltak meg - jelentette a Hszinhua kínai állami hírügynökség az államtanács közlésére hivatkozva.



A szombaton pekingi idő szerint délelőtt 10 órakor kezdődő megemlékezés idejére a nemzeti lobogókat félárbocra eresztik Kína-szerte, valamint az ország külföldi diplomáciai kirendeltségein. Az áldozatok előtt háromperces néma csönddel róják le kegyeletüket a kínaiak, megszólalnak a légvédelmi szirénák, a hajó-, vonat- és autókürtök. Kínában szombatra esik a változó dátumú halottak napja (csinming), amikor a családok hagyományosan megemlékeznek elhunyt szeretteikről.



Hupej tartományban csütörtökön 14 embert avattak hivatalosan a járvány mártírjává. A vírus ellen hősiesen küzdő, de a fertőzés okozta betegségben elhunyt emberek listáján szerepelt Li Ven-liang, a vírus felbukkanására elsők között figyelmeztető vuhani orvos is, akit a helyi rendőrség meghurcolt az információ kiszivárogtatása miatt.



Bár a vírus terjedése az országban márciusra lecsillapodott, a külföldről naponta beutazó fertőzöttek nem elhanyagolható száma miatt sokan a járvány második hullámától tartanak. Vuhanban, ahonnan a világjárvány a tavalyi év végén elindult, április 8-ra tűzték ki a január végén életbe léptetett vesztegzár teljes feloldását, és az elmúlt egy hétben már számos enyhítést alkalmaztak.



Vang Csung-lin helyi párttitkár azonban arra szólította fel a lakosokat, hogy továbbra is csak szükséges esetben hagyják el az otthonaikat, tartsák be az óvintézkedéseket, körültekintéssel járjanak el.



Kína szárazföldi részén csütörtökön 31 újabb, a betegség tüneteit produkáló fertőzöttet regisztráltak, közülük 29-en külföldről érkeztek.



Az igazolt fertőzöttek száma ezzel 81 620-ra nőtt, míg csütörtök éjfélig összesen 3322 ember halt bele a vírus okozta betegségbe. Szerdán 60 panaszmentes fertőzöttet azonosítottak, közülük heten utaztak be külföldről. A jelenleg megfigyelés alatt álló, aszimptomatikus esetek száma 1027. (mti)



Nyitókép: AP

