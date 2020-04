A tequila alapanyagából készítenének bioüzemanyagot ausztrál kutatók

A tequila alapanyagaként szolgáló agávéból állítanának elő bioetanolt ausztrál kutatók, akik szerint az Amerikában honos növény jelentheti a környezetbarát megoldást Ausztrália üzemanyaghiányára.



A Sydney-i Egyetem agronómusa, Daniel Tan az Adelaide-i Egyetemen és az angliai Exeteri Egyetemen dolgozó kollégáival együttműködve tanulmányozta a magas cukortartalmú növény bioüzemanyagként való hasznosításának lehetőségét - olvasható az EurekAlert.org tudományos-ismeretterjesztő hírportálon.



A kutatók eredményeikről a Journal of Cleaner Production című folyóiratban számoltak be.



A szakemberek egy észak-queenslandi kísérleti agávéfarmon termesztett, kifejezetten bioüzemanyag alapanyagnak szánt agávék kémiai elemzésére alapozták a tanulmányukat.



Tan szerint az agávé egy környezetbarát haszonnövény, amely nem csupán etanolalapú üzemanyagok, hanem egészségügyi termékek, egyebek között kézfertőtlenítők előállítására is alkalmas.



A szakemberek szerint az agávé öntözés nélkül termeszthető a mérsékelten száraz területeken. Nem jelent plusz terhet az élelmiszertermelésre és a vízkészletekre. Bírja a hőséget és a szárazságot, vagyis túléli az ausztrál nyarakat.



A kutatók szerint az eredményeik azt sugallják, hogy az agávéból előállított bioetanol felülmúlja a kukoricából vagy cukornádból készített változatokat egyebek között a minőség és az üvegházhatású gázkibocsátás tekintetében is.



A tanulmány szerint évente hektáronként csaknem 7400 liternyi bioetanolt lehetne előállítani ötéves agávékból. A cukornád esetében ugyan 9900 liter nyerhető évente hektáronként, ám az agávé környezetkímélőbb alternatívát jelent. (mti)



Nyitókép: The Distiller Blog

