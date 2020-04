Kolozsvár a negyedik legszennyezettebb levegőjű város Romániában

Közzétette az AirVisual a 2019-es évre, világszinten mért légszennyezettségi adatait, a „toplistájukban” 8 romániai település is szerepel.



Érdekes módon a legelső helyen nem nagyváros van, hanem egy Galac megyei község, Brăniştea. A városok közül az első helyen Iaşi szerepel, majd Bukarest, Brassó és Kolozsvár, Măgurele, Botoşani és Nagybánya következik. Az első hét településen „mérsékelten szennyezett” a levegő, míg Nagybánya már „jó” besorolást kapott.



Az osztályozást egyébként az apró szemú szálló por, az úgynevezett PM2,5 – ös frakció koncentrációja alapján végezték. Mint írják, az igen apró szemcsék mélyen behatolnak a légszőszervekbe és számos egészségügyi problémát okozhatnak rövid és hosszú távon egyaránt. A kutatók hozzáteszik: Európában és az Egyesült Államokban emellett a nitrogén-dioxid (NO2) és az ózon is jelentős károsító tényezőként van számon tartva, így önmagában a PM2,5 nem ad teljes képet a levegő minőségéről.



Szennyezettség szempontjából világszinten az ázsiai országok állnak a legrosszabbul, a lista első 50 helyére indiai, kínai és pakisztáni városok kerültek, nagyon súlyos légszennyezésre utaló adatokkal.



A PM2,5 frakció koncentrációjának alakulásából egyébként figyelemre méltó következtetéseket lehet levonni. Pár napja egy kutatócsoport arról számolt be, hogy a vizsgálataik alapján Kínában 20-szor nagyobb azok száma, akik a koronavírus miatti gazdasági lassulás (és az ebből adódó javuló levegőminőség) miatt életben maradtak, mint azoké, akik a fertőzés következtében életüket vesztették. (zf.ro, iqair.com, hírszerk.)



