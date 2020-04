Miközben itthon sorra mondanak fel a kórházi dolgozók, Ausztria 231-et alkalmazott Romániából és Bulgáriából

Ausztriába több mint kétszáz egészségügyi dolgozó érkezett a napokban charterjárattal Romániából és Bulgáriából.



Az osztrák egészségügyi rendszer fennmaradását eddig is a kelet-európai munkaerő segítette, sokan vállaltak rövid távú, három-négy hetes munkákat. Az országban a koronavírus idején még nagyobb szükség van a képzett kelet-európai orvosokra és ápolókra, így úgy döntöttek, még több embert alkalmaznak.



Március 31-én így 231 orvos érkezett az ország déli részére. A regionális hatóságok megszervezték, hogy különjárattal indulhassanak el Szófiából és Temesvárról.



Christiane Teschl-Hofmeis, a helyi szociális hivatal vezetője azt mondta, nem tudja, hogy ez egy egyszeri akció vagy lesznek még továbbiak is. Ha a helyzet megkívánja, megtesznek majd mindent, hogy megfeleljenek a kiívásoknak.



Mivel több keleti ország is lezárta a határait, Ausztria aggódni kezdett, hogy meg fog szűnni a rendkívül fontos emberanyag-áramlás az egészségügybe. A hatóságok mindent megtesznek ezért, hogy ne történjen baj: a most érkezők tizennégy napos karanténban lesznek, mielőtt elkezdhetik a munkát. Utána viszont sokkal többet fognak maradni, mint a megszokott három-négy hetes időtartam.



Teschl-Hofmeister azt mondta, hetven munkásra volt szükségük azonnal, de a biztonság kedvéért végül 231-et alkalmaztak.



Az Európai Bizottság nemrég olyan intézkedéseket jelentett be, amelyek segítségével biztosítani tudják a kulcsterületeken dolgozók mobilitási lehetőségeit.



Mindeközben Romániában több tucatnyi kórházi dolgozó mondott fel a munkahelyén a rossz felszereltségekre és az eszközhiányra hivatkozva. (euractiv)

