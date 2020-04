Csökkenhet az időjárás-előrejelzés megbízhatósága a koronavírus miatt

A mérési adatok számának visszaesése miatt az eddigieknél bizonytalanabbá válhatnak a meteorológiai előrejelzések – figyelmeztet a Meteorológiai Világszervezet (WMO). Ennek egyik oka a légi közlekedés drasztikus mértékű visszaesése, főleg Európa fölött, ugyanis a kereskedelmi járatok igen sok adatot szolgáltattak a hőmérsékleti értékeket, illetve a széljárást illetően.



Lars Peter Riishojgaard, a WMO szakértője szerint egyelőre nem csökkent az előrejelzések minősége, viszont a légi közlekedés elmúlt két hétben tapasztalt visszaesése jelentős mértékben befolyásolhatja a jóslatokat a következő időszakban. Mindemellett csökkent a fejlődő országokban a talajszinten, manuálisan gyűjtött adatok mennyisége is március második felében, ami szintén befolyásolhatja az előrejelzések megbízhatóságát.



A WMO emellett aggodalmát fejezte ki a tekintetben is, hogy a koronavírus terjedése miatt valószínűleg kisebb hangsúlyt helyeznek majd a műholdak, illetve a talajon elhelyezett mérőműszerek karbantartására, ami szintén hozzájárulhat a jóslatok minőségének visszaeséseshez.



“A klímaváltozás hatásai fennállnak ezentúl is, várhatóan tovább nő a természeti katasztrófák száma. Ezért fontos lenne, hogy a kormányok hangsúlyt helyezzenek a mérési adatok begyűjtésére, a koronavírus-járvány ellenére is” – mondta Petteri Taalas, a WMO igazgatója. (digi24.ro, hírszerk.)



Fotó: Randy Fath/unsplash.com

