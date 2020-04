A Fülöp-szigeteki elnök agyonlövetné azt, aki megszegi a karantént

A Fülöp-szigeteki elnök egy szerdai televíziós beszédében arra kérte a hadsereg és a rendőrség tagjait, hogy lőjék agyon azt, aki megszegi a járvány miatt bevezetett karantént, nem hajlandó engedelmeskedni, és veszélybe sodorja mások életét.



„Értve? Lőjék agyon!”- mondta Rodrigo Duterte.



Duterte beszédét követően nyilatkozott az országos rendőrfőnök is, aki azt mondta, megértették, hogy az elnök elnök komolyan veszi a közrendet, de senkit nem fognak lelőni.



Az elnök továbbá azt kérte az ország állampolgáraitól, hogy fejezzék be az egészségügyi dolgozókkal szembeni erőszakos viselkedést, mivel az országban számos ilyen esetről lehetett hallani az utóbbi időben.



A Fülöp-szigeteken a hivatalos adatok szerint eddig 96-an haltak meg a koronavírus miatt, és 2311 fertőzést regisztráltak. Az országban naponta több száz újabb fertőzést jelentenek, ez pedig komoly veszélyt jelent az amúgy is gyenge lábakon álló fülöp-szigeteki egészségügyi rendszerre.



Rodrigo Duterte világszerte hírhedté vált a véres drogháborújáról és merész kijelentéseiről. Megtörtént, hogy egy gimnáziumi osztály előtt beszélt arról, hogy tinédzserként kétszer is szexuálisan molesztálta a házuknál szolgáló szobalányt.







(Reuters/hírszerk.)



Nyitókép: The Straits Times



