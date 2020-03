A fegyverboltok is „alapvető fontosságúak” az Államokban, ezért nyitva tarthatnak

Donald Trump amerikai elnök kormányzata „alapvető fontosságúnak” ítélte a fegyverboltok nyitva tartását, az élelmiszerboltokéhoz, gyógyszertárakéhoz és kórházakéhoz hasonlóan szükségesnek.



A kormányzat ugyanakkor nem tette kötelezővé a nyitva tartást, a hét végén csupán ajánlást adott ki, az egyes államok városok, kisebb települések maguk dönthetnek a fegyverboltokról.



A kormány megnyilatkozását az amerikai fegyverszektor többhetes erőteljes lobbitevékenysége előzte meg, mivel nem mindenki tartotta létfontosságúnak a boltok nyitva tartását. Los Angelesben például Alex Villanueva megyei seriff kétszer is elrendelte a fegyverboltok bezárását, ám kénytelen volt másodjára is engedni a fegyverjogi aktivisták nyomásának.



A boltoknak nagy a forgalmuk, az utóbbi hetekben kétszer-háromszor akkora, mint egy évvel ezelőtt, mivel sokan attól tartanak, hogy a koronavírus-járvány miatt felborulhat a rend, és veszély fenyegetheti személyes biztonságukat.



Akadnak viszont, akik azt hangsúlyozzák, hogy most nem az alkotmány adta fegyverjog a fontos, hanem a járvány elleni védekezés, márpedig a zsúfolt boltok a vírus terjedésének kedveznek. (mti)



Nyitókép: Jim Young/Reuters

