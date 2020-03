Halottak és betegek is vannak azon az üdülőhajón, amit egyelőre nem engednek kikötni Floridában

Egyelőre nem engedélyezik annak a holland üdülőhajónak a kikötését Floridában, amelyen halottak és az új típusú koronavírus okozta fertőzésben szenvedő betegek is vannak - jelentette be Ron DeSantis, floridai kormányzó hétfőn este.



A Zandaam nevű üdülőhajó a floridai Fort Lauderdale kikötőjében készült horgonyt vetni, de a helyi hatóságok némi habozása után Ron DeSantis kormányzó hétfőn este bejelentette: "nem engedhetjük meg, hogy partra szálljanak itt olyan emberek is, akik nem is floridaiak".



A kormányzó azzal érvelt, hogy a külföldi turisták "kimerítenék azokat az értékes forrásokat, amelyekkel Florida az új típusú koronavírus járványa ellen küzd".



Az ódzkodás oka, hogy a holland üdülőhajón koronavírussal fertőzött betegek és a kórba belehalt áldozatok vannak. A hajó parancsnokának hivatalos jelentése szerint pénteken négy ember halt meg, és legalább ketten vannak, akik a kórral küzdenek, még többen a fertőzöttség tüneteit mutatják.



A hajó 1800 utassal és a személyzettel a fedélzetén március elején indult útnak Argentínából, majd megkerülve a Horn-fokot, Chile felé hajózott. Panamaváros a hét végén csak némi habozás után adta meg az engedélyt a hajónak, hogy átzsilipeljen a Panama-csatornán, de azzal a feltétellel, hogy sehol nem áll meg.



A Zandaam hétfőn már a Karib-tengeren járt, és este kellett volna kikötnie Fort Lauderdale-ben.



Hétközben a hajótársaság mentőhajót küldött: a Rotterdam nevű hajóra 400 utast menekítettek át. Az ott elvégzett vírustesztek mindenkinél negatív eredményt mutattak.



A Fort Lauderdale közelében várakozó hajó utasai között többségében amerikaiak és franciák vannak. Hétfő esti nyilatkozatában DeSantis kormányzó úgy fogalmazott: "szeretnénk, ha orvosok mennének fel a hajóra, s ezt a hajózási társaság szervezné meg". Kiemelte azt is, hogy mielőtt érdemleges döntést hozna az ügyben, alaposan meg kell vizsgálnia, hogy a floridaiak számára megvan-e a megfelelő számú kórházi ágy.



Az első sajtóinformációkkal ellentétben a Zandaamért küldött mentőhajó nem távozott az utasokkal, hanem végig mellette hajózott. Így lényegében két hajó várakozik Florida partjainál. (mti)



Nyitókép: AFP

