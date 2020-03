Megszavazták: Orbán Viktor határozatlan ideig a parlament nélkül kormányhozhat

Március 30-án plenáris ülésén a magyar parlament 138 igen, 53 nem szavazattal, nulla tartózkodás mellett elfogadta az úgynevezett "koronavírus-törvényt", amely a kormányt felhatalmazza határozatlan időre, hogy a veszélyhelyzet megszűnéséig a védekezés érdekében rendeletekkel irányíthassa az országot, egyes törvények alkalmazását felfüggessze, törvényi rendelkezésektől eltérjen, és egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhasson.



A törvényhez az ellenzéki pártok több módosító javaslatot is benyújtottak, amit a zárószavazás előtt egytől egyig mind leszavazott a Fidesz–KDNP-s többség.



A Jobbik, az MSZP, a DK, az LMP, a Párbeszéd, a Momentum, a Liberálisok, valamint Hadházy Ákos és Szél Bernadett független képviselők már egy hete nyilatkozatot adtak ki, amiben elmondták, miért nem tudják támogatni a koronavírus-törvényt. Ők azt szerették volna, ha egy bizonyos időszakra szólna a felhatalmazás, amelyet szükség esetén meg lehetne hosszabbítani, de Orbánék ezt nem voltak hajlandóak elfogadni.



Múlt hétfőn az Országgyűlésen nem ment át a javaslat, akkor négyötödös többség kellett volna hozzá.



A törvény értelmében a kormány „a veszélyhelyzetben – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseken és szabályokon túl – az állampolgárok élet-, egészség-, személyi, vagyon- és jogbiztonságának, valamint a nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében rendeletével egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, és egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat”.



Az Alkotmánybíróság ugyanakkor a veszélyhelyzet során folyamatosan működik, „a tanács ülése a veszélyhelyzet megszűnéséig az elnök döntése alapján elektronikus kommunikációs eszköz igénybevételével is megtartható”.



z is benne van még, hogy „a veszélyhelyzet megszűnését követő napig időközi választás nem tűzhető ki, a már kitűzött választások elmaradnak”, valamint „a veszélyhelyzet megszűnését követő napig országos és helyi népszavazás nem kezdeményezhető, a már kitűzött országos és helyi népszavazások elmaradnak" (via index.hu)





Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!