Svédországban nincs karantén, szigor helyett az emberek felelősségtudatában, illetve a nyájimmunitásban bíznak

Bár Svédország sem áll jobban azoknál az európai országoknál, ahol már megvetette a lábát a koronavírus (a kb. 10 milliós országban közel 3 ezer a fertőzöttek száma), mégse léptettek életbe karanténintézkedéseket.



Működnek az iskolák, a szórakozóhelyek, az üdülők, a tömegközlekedés, nincsenek kényszer-szabadságolások. Illetve tegnaptól vezettek be egy olyan korlátozást, hogy 50-nél többen nem szabad összegyűlni egy helyen. A kormány mindössze ajánlásokat fogalmaz meg, például azt javasolja, hogy vigyázzanak az idősekre, nem járkáljanak feleslegesen és mossanak gyakran kezet.



A felmérések szerint a svédek pedig nagyon bíznak a hatóságaikban, ami most be is igazolódik: kényszer nélkül is áttért az otthoni munkavégzésre a lakosság közel fele, az utcákon nagyon kevesen járnak, és a vonattal, metróval közlekedők száma kb. a felére esett vissza. Emellett a skandináv államban az emberek életmódja eleve nem kedvez a vírusnak: a mediterrán országokkal szemben, ahol több generáció él egy háztartásban, itt a háztartások közel fele egyfős.



A svéd kormány egyrészt keresi az egyensúlyt a koronavírus által okozott egészségügyi problémák, illetve az óvintézkedések által okozott gazdasági visszaesés között. Másrészt - bár ez a hatóságok hivatalos kommunikációjában nem jelent meg, de a sajtó arról ír, hogy - az úgynevezett nyájimmunitásban hisznek. Azaz abban, hogy ha a lakosság egy elég nagy hányada elkpja a vírust és immunitást szerez, jelentősen lelassaul a járvány terjedése vagy akár el is tűnhet. (Egyébként hasonló eljárást alkalmazott Nagy-Britannia is, azonban pár napja a szigetország is drasztikus korlátozásokat vezetett be.)



A választott módszerrel, amint egy felmérésből kiderült, a svéd lakosság nagyrésze egyetért, vannak azonban, akik szkeptikusak az eljárás helyességét illetőleg. Ők attól tartanak egyrészt, hogy a járvány olyan méreteket ölt, ami meghaladja az amúgy fejlett egészségügyi rendszerük kapacitását. Másrészt nem tudni egyelőre, hogy a kínai koronavírusra immunis lesz-e az aki, már átesett rajta, mert ha történetesen nem, akkor felborul az elmélet. A kétkedők egy része veszélyes kísérletnek tartja a kormány által a válság kezelésére választott módszert. (euronews.com, hvg.hu, oficialmedia.com, hírszerk.)



