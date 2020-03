Soros György 1 millió eurót adományoz Budapestnek a koronavírus elleni küzdelemre

A Nyílt Társadalomért Alapítvány közleménye szerint Soros György 1 millió euróval támogatja Budapestet a koronavírus elleni küzdelemben.



Soros szerint az önkormányzatok, amelyek amúgy is szűkös keretből gazdálkodnak, most hatalmas szociális problémákkal találják majd szembe magukat – írja a 444.hu.



„Budapesten születtem a nagy gazdasági világválság idején, alig egy évtizeddel a spanyol influenza pusztítása után. A járvány akkor több ezer halottat hagyott maga mögött Budapesten.



A városban éltem át a II. világháborút, a nyilas uralmat, az ostromot. Jól emlékszem azokra az időkre, tudom mit jelent Budapesten élni rendkívüli körülmények között” - írja indoklásában Soros György.



Most szülővárosa iránti szolidartás jegyében adományoz. (444.hu. hírszerk.)



Fotó: a Nyílt Társadalomért Alapítvány Facebook-oldala



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!