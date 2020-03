3 milliárd ember ül otthon a koronavírus miatt

Európában és az Egyesült Államokban "ostromállapot" van az új koronavírus terjedése miatt, miközben a járvány kiindulópontjának számító Vuhanban, Kínában kezdik feloldani a korlátozásokat - írja szombati esti összesítésében az AFP francia hírügynökség.



Vvilágszerte már több mint 30 ezer halálos áldozata van a járványnak, jelenti a BBC. Ebből több mint 20 ezer ember Európában halt meg, 10 023 és 5690 halottal Olaszország és Spanyolország a legsúlyosabban érintett. Emellett gyógymód vagy vakcina hiányában a Föld 3 milliárd lakója kénytelen bezárkózni kötelező érvényű vagy önkéntes korlátozások miatt.



Az AFP rámutat, hogy immár az Egyesült Államokban van a legtöbb fertőzött, ahol több mint 110 ezer embernél mutatták ki a vírust, amely már több mint 2000 embert ölt meg. A fertőzöttek mintegy fele New York államban van. A halálos áldozatok között van egy csecsemő is. Illinois állam kormányzója, J. B. Pritzker Chicagóban jelentette be, hogy a kisbabánál kimutatták a fertőzöttséget az új típusú koronavírussal, de egyelőre vizsgálják, hogy a kicsinek volt-e esetleg más betegsége is. Donald Trump amerikai elnök szombaton - Gretchen Whitmer kormányzó kérésére - katasztrófa sújtotta területnek nyilvánította Michigan államot is. Hétfőtől a legtöbb amerikai tagállamban kijárási korlátozások lépnek életbe, s mintegy 225 millió amerikainak kell otthon maradnia.



Németországban megközelítette a 60 ezres határt az új típusú koronavírussal bizonyítottan fertőzöttek száma. A Johns Hopkins Egyetem kimutatása szerint vasárnap délelőtt 57 695 fertőzöttet tartottak nyilván, ami 6824 esettel - 13,4 százalékkal - több azt egy nappal korábbi 50 871-nél. A vírus okozta betegségben elhunytak száma 351-ről 433-ra emelkedett.



Franciaországban, amely a legtöbb halálos áldozat szempontjából az ötödik a világon, április 15-ig hosszabbította meg a korábban életbe léptetett korlátozásokat, mert Édouard Philippe kormányfo szerint a betegség "rendkívül magas hulláma söpör végig" az országon. Franciaországból szombaton több beteget helikopterrel szállítottak át Németországba.



Átlépte a tízezret az igazolt fertőzöttek száma Belgiumban, ahol a szombat délelőtt bejelentett több mint 1800 új fertőzés után vasárnapra újabb 1702 ember esetében lett pozitív a koronavírus-teszt, ezzel jelenleg 10 836 nyilvántartott fertőzött van az országban. A Benelux-országok között az igazolt fertőzések számát illetően Belgium megelőzte Hollandiát, ahol jelenleg 9819 fertőzöttet tartanak nyilván. A közegészségügyért felelős belga hatóság (SPF) hivatalos adatai szerint a szombatihoz képest 14-gyel több, 78 haláleset történt 24 óra alatt, a halálozások száma így összesen 431. Az arányokat tekintve tíz elhunyt közül kilenc 65 évesnél idősebb volt, de a legfiatalabb halott életkora 30 volt, a legidősebb pedig 104 éves volt.



Összesen 4138 fertőzöttet ápolnak kórházban - ez 629 esettel több a szombati számokhoz képest -, 867 ember intenzív ellátásban részesül. Március 15. és március 27. között 3913 fertőzöttet szállítottak kórházba, és 1359 ember távozhatott gyógyultan, közülük 296 az elmúlt 24 órában.



Hollandiában a szombati adatokhoz közel megegyező számban, újabb mintegy 1200 beteget regisztráltak 24 óra alatt, velük együtt 9819-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Az elmúlt 24 óra leforgása alatt 93-an haltak meg, ezzel 639-re emelkedett a halottak száma. Az új koronavírus okozta betegségből további három ember, eddig összesen hat gyógyult fel az országban.



Luxemburgban valamelyest gyorsult a járvány terjedése. A múlt hét folyamán napi száz alatti új fertőzöttről számoltak be az illetékes hatóságok, de pénteken már meghaladta a százat, szombaton 150 fölé emelkedett, vasárnapra pedig további több mint 200 embernél lett pozitív a koronavírus-teszt eredménye. Ezzel a mintegy 620 ezer lakosú országban jelenleg már 1831 fertőzöttet tartanak nyilván. A halálos áldozatok száma a pénteki kilencről 48 óra alatt 18-ra emelkedett. A betegségből eddig 40-en gyógyultak fel.



A járvány által eddig nagyjából megkímélt Oroszországban is megugrott a fertőzöttek száma, és a moszkvai kormány bejelentette, hogy hétfőtől lezárják az ország határait, és szombaton az éttermek és a legtöbb üzlet bezárását is elrendelték. Oroszországban vasárnapra 1534-re, Moszkvában pedig 1014-re nőtt a SARS-CoV-2 koronavírussal igazoltan megfertőződöttek száma. Az országban a hivatalos adatok szerint egy nap alatt 270-nel nőtt a fertőzöttek száma. A nyilvántartott halottak száma 8, a gyógyultaké 64 volt vasárnap délelőtt. Az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) szerint szombaton 182 702 személyt tartottak orvosi megfigyelés alatt koronavírus-fertőzés gyanúja miatt. Az idén ilyen egészségügyi felügyelet alá összesen 273 426 ember került eddig. Sajtóértesülések szerint a kormány fontolóra vette a belföldi régiók közötti forgalom korlátozását is. Kirill orosz pátriárka vasárnap arra szólította fel a híveket, hogy a koronavírus terjedése miatt tartózkodjanak a templomlátogatástól.



Törökország szombaton leállította a nagyvárosok közötti távolsági vasúti közlekedést, és korlátozták a belföldi repülést, Recep Tayyip Erdogan török elnök pedig arra szólította fel az embereket, hogy maradjanak otthon az új típusú koronavírus terjedésének megfékezése érdekében.



Erdogan arra kérte az embereket, vonuljanak önkéntes karanténba, csak vásárolni és egyéb fontos esetekben lépjenek ki az ajtón. Törökországban 7402 fertőzött van, és 108 ember halt bele a vírus okozta Covid-19 névű betegségbe.



Tovább nőtt az új koronavírus iráni fertőzöttjeinek és halálos áldozatainak száma szombaton, miközben a Közel-Keleten is egyre jobban terjed a járvány miatti félelem. Az iráni hatóságok szombaton bejelentették, hogy 139 új halottal és 3076 új esettel 2517-re nőtt a halottak és 35 408-ra a fertőzöttek száma. Irán a világjárvány egyik gócpontja.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) arra hívta fel a figyelmet, hogy közvetlen veszélyt jelent, ha az egészségügyben dolgozóknak sem áll rendelkezésükre kellő mennyiségű védőfelszerelés. A Vöröskereszt pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy járvány miatt elrendelt elkülönítés és bezártság pszichológiai és lélektani sérüléseket okozhat, többen válhatnak szorongóvá vagy depresszióssá.



A francia hírügynökség rámutat, hogy mindeközben az új koronavírus kiindulópontjának számító kínai Hupej tartomány központjába, Vuhanba befutott az első engedélyezett vonat, és kezdik feloldani a járvány miatt elrendelt korlátozásokat. (mti/hírüsszefoglaló)



Kiemelt kép: a Google koronavírus-terjedést nyomon követő térképe (google.org/crisisresponse/covid19-map)

