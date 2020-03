NHS: jó lenne, ha sikerülne 20 ezer alatt tartani a halálos áldozatok számát Nagy-Britanniában

A szombaton ismertetett adatok szerint egy nap alatt 260-nal emelkedett és átlépte az ezret az új típusú koronavírus okozta járvány nagy-britanniai halálos áldozatainak száma. A brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) angliai tagozatának orvosigazgatója szombati sajtótájékoztatóján közölte: nagyon jó eredmény lenne, ha 20 ezer alatt lehetne tartani a halálozások számát a járvány végéig.



Az NHS nyilvántartása alapján eddig 1019-en haltak meg Nagy-Britanniában a SARS-CoV-2 nevu vírus okozta Covid-19 névre keresztelt betegségben.



A szombaton bejelentett 260 haláleset az eddigi legnagyobb napi halálozási szám a brit adatok rendszeres közlésének kezdete óta.



A brit egészségügyi minisztérium szombat délutáni adatai alapján az előző napi 14 579-ről 17 089-re emelkedett azoknak a száma, akiknek szervezetében kimutatták az új típusú koronavírust.



Boris Johnson miniszterelnök, Matt Hancock egészségügyi miniszter koronavírustesztje pozitív lett, ezért ekülönítésbe vonultak, a Skócia-ügyi miniszter, Alister Jack szombaton bejelentette, hogy szintén elkülönítésbe vonult, mivel a Covid-19 betegség enyhe tüneteit észlelte magán, bár koronavírustesztnek még nem vetették alá. Ugyanígy Chris Whitty angliai tisztifőovos is önkéntes karanténba vonult.



Stephen Powis, az NHS angliai orvosigazgatója a Downing Streeten tartott szombat délutáni sajtóértekezletén kijelentette: minden egyes haláleset tragédia, de ha a nagy-britanniai járvány halálos áldozatainak számát sikerül 20 ezer alatt tartani, az nagyon jó eredmény lenne.



Powis professzor szerint ugyanakkor nem a szerencsén fog múlni, hogy ez sikerül-e, sem azon, hogy a vírus valamilyen okból esetleg másképp viselkedik Nagy-Britanniában, mint máshol, hanem csak azon, hogy a lakosság maradéktalanul betartja-e a kormány által elrendelt korlátozó intézkedéseket.



Nagy-Britanniában hétfő óta a legszükségesebb esetekben lehet csak kimenni az utcára. Ezek közé tartozik a bevásárlás és a gyógyszerek beszerzése, és engedélyezett napi egy szabadtéri testmozgás is séta, kocogás vagy biciklizés formájában.



A gyülekezéseket a kormány megtiltotta, közterületen nem tartózkodhat együtt kettőnél több olyan ember, aki nem egy háztartásban él.



A tömegközlekedés szűkített menetrendekkel működik, de a hatóságok arra szólították fel a lakosságot, hogy csak elengedhetetlenül szükséges esetekben utazzon, és lehetőség szerint mindenki otthonról dolgozzon.



A korlátozó intézkedéseket a brit kormány két hét múlva felülvizsgálja - rja az MTI.



Szakértők szerint a következő 2-3 hétben folyamatosan nőni fog a fertőzések és halálozások száma, amíg a társadalmi eltávolodást célzó intézkedések és korlátozások meg nem hozzák várt hatásukat. Skócia tisztifőorvosa, Catherine Calderwood a BBC-nek adott nyilatkozatában rámutatott, legkevesebb 13 hétre van szükség ahhoz, hogy megállítsák a vírus terjedését. Ha egy rövidebb időszakra vezetik be a korlátozásokat, ahogyan azokat feloldják, a vírus ismét terjedni kezd, mert nem állították meg a terjedését - magyarázta.



Michael Gove miniszterelnöki kabinetért felelős miniszter nem pontosított, meddig tartanak majd a kijárási és egyéb korlátozások, de kijelentette, mindenkinek fel kell készüénie arra, hogy ezek az intézkedések "szignifikáns ideig érvényben maradnak".



Hancock azt nyilatkozta, a brit kormány napi 10 ezer személyt tesztel, és április közepére ezt a számot 25 ezerre akarják emelni.



A brit kormány élelmiszercsomagokat kezdett osztani a leginkább sérülékeny személyeknek, akiknek javallott, hogy a következő 3 hónapban egyáltalán ne mozduljanak ki otthonról, a fertőzés elkerülése érdekében. (mti, bbc)

