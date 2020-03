Boris Johnson is megfertőződött a koronavírussal

Megfertőződött az új koronavírussal Boris Johnson brit miniszterelnök. Erről ő maga számolt be a Twitteren.



Beszámolója szerint az elmúlt 24 órában elkezdte produkálni a vírus enyhébb tüneteit, ezért letesztelték és pozitív lett a tesztje. A miniszterelnök otthoni elkülönítésben vonul és videokonferencián keresztül kapcsolódik be a kormányzásba.





Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri