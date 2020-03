Kínai hatóságok: biciklis amerikai katonanő hurcolta be a koronavírust Wuhangba

A kínai sajtó szerint az Egyesült Államokból származott a koronavírus kórokozója. Pekingi szakértők már korábban is állították, hogy a 2019 októberében Wuhangban szervezett katonai világjátékok alkalmával került a virus Kínába.



Most viszont azt is tudni vélik, pontosan ki volt a “nulladik páciens”, azaz az első fertőzött. Mint állítják, a vírusgazda az 52 éves Maatje Benassi volt, a holland származású, tapasztalt amerikai kerékpározó. Benassi, akinek férje szintén az Egyesült Államok hadseregének kerékpárosa, egy 80 kilométeres versenyen vet részt Kínában október 25-én.



A kínai hatóságok most azt követelik az USA-tól, hogy hozzák nyilvánosságra a katonai világjátékokon részt vett sportolóik egészségi állapotával kapcsolatos adatokat. (digisport.ro, hírszerk.)



Fotó: hossein gholami/unsplash.com (képünk illusztráció)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!