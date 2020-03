Nicaraguában nem törődnek a járvánnyal, a focibajnokságot sem fújták le

A közép-amerikai országban nem vezettek be járványügyi intézkedéseket, sokkal inkább bíznak abban, hogy a vallási buzgalom menti meg őket a bajtól. A digisport.ro szerint a focibajnokság is zavartalanul folyik, bár a játékosok maszkban lépnek pályára.



Az as.com a Nicaraguában játszó, argentin Leandro Figueroat kérdezte a helyzetről, ki azt mondta, muszáj játszaniuk, különben szabadságra küldik a focistákat. Hozzátette: attól tart, hogy a kormány eltitkolja a valós helyzetet és sokkal több a fertőzött, mint amennyit bevallanak. A nicaraguai hatóságok eddig mindössze két fertőzöttről adtak hírt.



Daniel Ortega elnök egyébként hetek óta nem jelent meg nyilvánosan, mindössze felesége, Rosario Murillo tett közzé egy felhívást a koronavírussal kapcsolatban. Mint írta: “a felelős magatartás, a derű és mindenek felett az istenbe vetett hit révén tudunk túllépni a problémákon”. A digisport.ro szerint Fehéroroszországban is folytatódik a focibajnokság, ahol szintén nem vezettek be járványügyi korlátozásokat. (digisport.ro, hírszerk.)



Fotó: as.com

