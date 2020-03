Kigyógyult egy 97 éves nő a koronavírusból Dél-Koreában

Kigyógyult a koronavírus-fertőzésből egy 97 éves nő Dél-Koreában, adta hírül a Yonhap News forrásaira hivatkozva a BBC. A meggyógyult idős nőről csak azt lehet tudni, hogy jelenleg ő a legidősebb ember az országban, aki legyőzte a vírust.



Korábban egy 101 éves, Alzheimer-kórban szenvedő vuhani férfi is legyőzte a kórt, de egy 103 éves vuhani nő a legidősebb ember a világon, akinek ez sikerült.



A nő március elején került be a korábban vesztegzár alá helyezett Vuhan egyik kórházába, ahol egy ideig kritikus állapotban volt, és az orvosokkal kommunikálni sem tudott. Ezek után mindössze hat napot vett igénybe a felépülése, ez annak is köszönhető, hogy nem szenvedett semmilyen más, súlyosabb betegségben - írta meg az Independent.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!