Spanyolországban már többen haltak meg a fertőzés következtében, mint Kínában

Spanyolországban már többen haltak meg koronavírus-fertőzés következtében mint Kínában - derült ki az egészségügyi minisztérium szerdán közölt adataiból.



A halálos áldozatok száma 3434, egy nap alatt 748-cal növekedett. A vizsgálatok eddig több mint 47 ezer esetben igazolták a fertőzést, közülük több mint 7900-zat az elmúlt 24 órában diagnosztizáltak.



Egyre növekszik a gyógyultak száma is, már 5367 kórházi kezelést kapott páciens épült fel.



Fernando Simón, a spanyol egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója napi madridi sajtótájékoztatóján a modellszámításokra hivatkozva azt valószínűsítette, hogy a járvány most, ezekben a napokban tetőzik.



Az egészségügyi és szociális intézményekben továbbra is gondot jelent a védőfelszerelések, orvosi maszkok, kesztyűk, köpenyek nagy mennyiségű utánpótlása.



Miguel Villarroya, a hadsereg vezérkari főnöke bejelentette: Spanyolország a NATO segítségét kérte a védőeszközök beszerzéséhez a szervezet Katasztrófaelhárítási Koordinációs Központján keresztül.



A dél-európai ország ezekből az egészségügyi felszerelésekből több szállítmányt kapott és vár is még Kínából, a legutóbbi vásárlás értéke 432 millió euró - tájékoztatott Salvador Illa egészségügyi miniszter.



Spanyolország az Európai Unió segítségére is számíthat - mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az El País című napilapnak adott interjújában. Twitter-oldalán pedig részletesebben is kifejtette, hogy két hét múlva a spanyol kórházakban lehetnek azok az egészségügyi felszerelések, amelyek uniós közbeszerzése folyamatban van.



Több spanyol nagyvállalat, mint például a Santander bank, a BBVA bank, a Telefónica távközlési szolgáltató és az Iberdrola áramszolgáltató pénzügyi alapot hozott létre egészségügyi felszerelések vásárlásra, cégenként 25 millió eurós hozzájárulással.



A spanyol fővárosban szerdán megkezdődik a létfontosságú ágazatokban dolgozók koronavírus-tesztelése. Mások mellett a rendőrség, a mentőszolgáltat, a tűzoltóság és a háziorvosi szolgálat munkatársainak vizsgálatát végzik el, hogy időben kiszűrjék az esetleges fertőzéseket.



A madridi tartományban, ahol eddig a legtöbb fertőzöttet regisztrálták, a helyi kormány arra tett javaslatot, hogy a járvány elmúltával egy emlékművet állítsanak az áldozatok emlékére és az egészségügyi dolgozók munkájának elismerésére. (mti)

