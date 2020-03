Oroszországban már 658 fertőzött van

Fizetett munkaszünet bevezetését rendelte el a jövő hétre a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében szerdán Vlagyimir Putyin orosz elnök.



Egyúttal bejelentette, hogy elhalasztják az orosz alkotmány módosításával kapcsolatban kitűzött országos szavazást.



Putyin emellett egy sor szociális és gazdasági intézkedést is meghirdetett a járvány következményeinek ellensúlyozására.



Oroszországban egy nap alatt 163-mal, 658-ra nőtt az új koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma - jelentette be Tatyjana Golikova orosz miniszterelnök-helyettes szerdán Moszkvában.



Ez az eddigi legjelentősebb egy nap alatt regisztrált növekmény. A Covid-19 betegség a 85 régió közül immár 55-ben van jelen. Moszkvában a SARS-CoV-2 koronavírussal fertőzöttek száma elérte a 410-et, ami 120 új pácienst jelent. Január óta 193 ezer vizsgálatot végeztek el.



A hivatalos adatok szerint a járványnak nincs közvetlen áldozata, a gyógyultak száma 29. Az országban 112 ezren élnek önkéntes karanténban.



Az orosz vasúttársaság szerdán elkezdte a leállítani és ritkítani a belföldi hosszú távú vonalakon közlekedő vonatokat. Az intézkedés érinti egyebek között a Moszkva és Szentpétervár közötti közlekedést is.



Az orosz kormány kedden arra utasította a régiókat, hogy zárják be a mozikat és az éjszakai szórakozóhelyeket. Moszkvában engedélyezték a könnyű lefolyású Covid-19-ben szenvedő betegek otthoni ápolását, a szentpétervári kórházakban pedig megtiltották a beteglátogatást.



A Vedomosztyi című gazdasági napilap értesülése szerint Szergej Sojgu hétfői damaszkuszi látogatásának célja annak megakadályozása volt, hogy a harcok újbóli fellángolása miatt Oroszország, Törökország és Szíria eszközöket kényszerüljön elvonni a koronavírus terjedése elleni harctól.



Az Aeroflot közölte, hogy a koronavírus terjedése miatt bevezetett nemzetközi korlátozások kezdete óta európai városokból 68 ezer utast szállított Oroszországba. Julija Szpivalova, az orosz légitársaság szóvivője szerint a vállalat utasszállítói március 14. és 24. között 48 ezer orosz állampolgár visszatérését tették lehetővé. Mint mondta, az orosz utasszállítók a legtöbb utast Berlinből, Párizsból, Amszterdamból, Prágából és Budapestről hozták el. (mti)

