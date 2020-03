A britek több millió koronavírus-tesztet terveznek a lakosság rendelkezésére bocsátani

Nagy-Britanniában több ezer koronavírus-tesztet fognak szétküldeni azoknak, akik otthoni elkülönítésben vannak és tüneteket észlelnek magukon - írja a Guardian. Ugyanakkor a teszt megvásárolható is lesz, az eredményt pedig negyed óra alatt kimutatja.



Minderről Sharon Peacock, az angol közegészségügyi intézet országos járványtani vezetője számolt be. Azt állítja, hogy az intézkedés az utolsó fázisban van és jövő héten már elérhetővé válnak az otthoni használatú tesztek.



A brit kormány 3,5 millió ilyen gyorstesztet vásárolt. Erről Matt Hancock egészségügyi államtitkár kedden már beszámolt, azt azonban nem említette, hogy bárki számára elérhető lesz.



A koronavírus megállapítására szolgáló teszt formára hasonlít egy terhességi teszthez, csak erre vércseppet kell csöppenteni az ember ujjbegyéből. Éppen most vizsgálják Oxfordban, ahol a végső jóváhagyásra vár, azaz a tudósok biztosak akarnak lenni, hogy minden esetben működőképes. Előbb az egészségügyi alkalmazottak kapják majd meg, de hamar elérhetővé válik bárki számára.



"Több milliót vásároltunk, ezek teljesen új termékek, csak meg kell bizonyosodnunk, hogy megfelelően működnek. Amint ezen a héten letesztelik és megjönnek az eredmények, ki fognak kerülni a lakosokhoz is" - mondta Peacock.



Az Amazon segít majd eljuttatni azokhoz, akiknek szükségük van rá, de megvásárolható lesz gyógyszertárakban is, a tervek szerint nagyon olcsón.



A várakozások szerint hatalmas eredményeket fog elérni így a brit kormány, hiszen például az egészségügyi dolgozók bármikor megvizsgálhatják magukat, hogy nem kapták-e el a vírust, vagy hogy éppen kigyógyultak-e már belőle. Másrészt nem kell az embereknek majd heteket önkéntes karanténban tölteniük, ha kiderül róluk, hogy nem fertőzöttek.



A kormány arra is számít, hogy az emberek, amennyiben rájönnek, hogy tünetmentesen átvészelték a vírust, nyugodtan visszamehetnek dolgozni, ugyanis a legtöbb szakértő úgy véli, hogy aki már elkapta a COVID-19-et, az utána immúnissá válik vele szemben.



A teszt tulajdonképpen azt mutatja ki, hogy jelen vannak-e a szervezetben azok az antitestek, amelyeket az emberi test akkor termel, amikor fertőzést kap.



Peacock azt is mondta, hogy nem Nagy-Britannia az egyetlen ország, amely bevásárolt ebből a gyorstesztből. Ezeket Dél-Kelet Ázsiában gyártják. (theguardian)

