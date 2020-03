Önkéntes karanténba vonul Greta Thunberg, mert úgy érzi, elkaphatta a koronavírust

Tapasztalni kezdte magán a új koronavírus-fertőzés enyhébb tüneteit, ezért karanténba vonul Greta Thunberg svéd klímaaktivista. beszámolója szerint az édesapja is önkéntes elkülönítésbe vonul a fertőzés gyanúja miatt.



Állítása szerint apjával Közép-Európából tért vissza Svédországba, vonattal, és a hazaérkezés óta nem hagyta el otthonát, mert nem akart a fertőzés kockázatának kitenni senkit sem.



Az, hogy Greta Thunberg és édesapja valóban elkapták-e a vírust valószínűleg csak akkor derül majd ki, ha az állapotuk súlyossá válik, ugyanis Svédországban az a protokoll, hogy csak a súlyos tüneteket produkáló, és veszélyeztetett csoportba tartozó embereken végzik el a koronavírus-tesztet.



A svéd klímaaktivista szerint fontos, hogy azok is tartsák be a társadalmi távolságtartás szabályait, akik nem produkálják a vírusfertőzés tüneteit, mert sokan lehetnek, akik tünetmentesen hordozzák a vírust, veszélybe sodorva a környezetükben élőket. (Via 444.hu)



