Maga nem Will Smith a Legenda vagyokból, menjen haza! - mondta az olasz polgármester egy kutyájával futkározó férfinak

Több olaszországi település polgármestere is kifejezte nemtettszését a közösségi oldalakon, amiért az általuk irányított településen sok ember egyáltalán nem veszi figyelembe a korlátozásokat és a kijárási tilalomra vonatkozó szabályokat.



Van polgármester, aki azon akadt ki, hogy valaki érettségi partit akar szervezni a házában, megígérte, hogy rájuk fogja küldeni a rendőrséget.



Antonio Tutolo, Lucera település polgármestere nem érti, hogy egyesek miért hívnak házhoz fodrászt ebben az időszakban. Cateno De Luca messinai polgármester a pedig videóüzenetben közölte, hogy azt ugyan nem tilthatja meg senkinek, hogy elhagyja az otthonát, de azt megtilthatja, hogy a település lakói közterületre lépjenek.



Giuseppe Falcomatà Calabria polgármestere arról számolt be, hogy találkozott egy emberrel, aki ki a város utcáin önfeledten futkározott fel s alá a láthatólag teljesen kimerült kutyájával.



„Megálltam és azt mondtam neki: „Figyeljen ide, ez nem egy film, és maga nem Will Smith a Legenda vagyokból, úgyhogy menjen haza!”- mondta a polgármester.



Az európai országok közül jelenleg Olaszországban a legsúlyosabb a helyzet. Az országban tovább szigorították a koronavírus miatti óvintézkedéseket, a rendőrség pedig rendszeresen ellenőrzi az autósokat, hogy nyomós indokkal indultak-e útnak. (Euronews/hírszerk.)



A nyitóképen: Will Smith, Legenda vagyok c. film.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!