Kijárási tilalmat vezettek be Nagy-Britanniában is

Boris Johnson brit miniszterelnök hétfő este bejelentette, hogy a legtöbb nyugat-európai országhoz hasonlóan Nagy-Britanniában is kijárási tilalom lép életbe.



Ezentúl csak élelmiszert vásárolni, naponta egyszer sportolni illetve sétálni, másoknak segíteni, vagy nélkülözhetetlen embereknek munkába menni lehetséges. Legfeljebb kettesével lehet közlekedni, és bezár minden üzlet és szolgáltatás, aminek működése nem létfontosságú. A szabályokat megszegőket a rendőrség megbünteti.



Az azonnal életbe lépő rendelkezések értelmében a britek csak a legszükségesebb esetben hagyhatják el otthonaikat: az alapcikkek beszerzése, gyógyszertár, és utazás a munkahelyre és onnan haza, ha az abszolút elengedhetetlen. A miniszterelnök figyelmeztette az embereket, hogy senkivel ne találkozzanak, sem barátokkal, sem olyan családtagokkal, akikkel nem élnek közös háztartásban.



Az általában szelíd eszközökkel dolgozó brit rendőrség ezúttal szigorú bírságokat szabhat ki a szabályszegőkre, és feloszlathatja a csoportos gyülekezéseket is. Minden, nem alapvető létszükségleti cikket árusító üzletnek szintén be kell zárnia. Bezárnak a templomok, játszóterek, sportpályák is. A parkok egyelőre nyitva maradnak. Esküvőket és keresztelőket sem lehet tartani, a temetésekről viszont nem rendelkeztek.



A korlátozások gyakorlati működését folyamatos figyelemmel kísérik, és azokat három hét múlva felülvizsgálják – jelentette be Boris Johnson.



A hétfőig 6650 ember tesztje hozott pozitív eredményt Nagy-Britanniában, közülük 335-en haltak meg. A brit hatóságok úgy számolnak, hogy két héttel vannak Olaszország mögött, és úgy látták, az eddigi javaslatok nem voltak elég hatékonyak. A hétvégi napos időben sokan mentek ki, és a hírek szerint a döntéshozókat is megijesztették a sok kimozdulóról és a teli vonatokról a képek. A hétfői szigorításokat ezért feltétlenül szükségesnek és halaszthatatlannak látták. (444.hu, index.hu. politico.eu)





Fotó: Boris Johnson Facebook-oldala



