Koronavírus: Spanyolországban egy nap alatt több száz halott és több ezer fertőzött

Spanyolországban egy nap alatt majdnem ötezerrel nőtt a kiszűrt koronavírus-fertőzöttek és 324-gyel a halálos áldozatok száma – közölte szombaton a spanyol egészségügyi minisztérium.



A tájékoztatás szerint jelenleg 24 926 fertőzöttet tartanak számon az egy nappal korábbi 19 980-hoz képest, s a betegségben eddig 1326-an vesztették életüket az előző napi 1002-es összesített adathoz képest. A betegségből 2125-en már felépültek.



A legtöbb fertőzött továbbra is a fővárost is magában foglaló 6,5 millió lakosú madridi autonóm közösségben van, ahol eddig csaknem kilencezer esetben igazolták a megbetegedést.



A tartományban van már van olyan kórház, amely megtelt betegekkel. A spanyol közszolgálatai televízió (TVE) információja szerint a madridi agglomerációban található Severo Ochoa kórházból már át kellett irányítani máshova a pácienseket.



Mivel a járvány még nem érte el a csúcsát, a helyi autonóm kormány arra készül, hogy egyre több egészségügyi intézményben alakulhat ki hasonló helyzet, ezért megkezdték egy tábori kórház felállítását a madridi kiállítási- és vásárcsarnok területén. A tervek szerint összesen 5500 ezer beteget tudnak majd ott elhelyezni és intenzív részleget is kialakítanak – derült ki a kabinet közleményéből.



Spanyolországban egy hete rendelték el az iskolabezárásokkal és szigorú lakhelyelhagyási korlátozásokkal járó szükségállapot bevezetését, amelynek célja, hogy lassuljon a fertőzés terjedése. A járványügyi szakemberek akkor azt mondták: a megszorítások első eredményei legkorábban körülbelül két hét múlva várhatók, ennyi ugyanis a vírus lappangási ideje.



Mindehhez azonban az kell, hogy mindenki betartsa a korlátozásokat, vagyis csak akkor lépjen ki az utcára ha a munkahelyére megy. Családonként csak egy személy mehet bevásárolni, a gyógyszertárba vagy kutyát sétáltatni – emlékeztetnek folyamatosan a hatóságok.



A spanyol belügyminisztérium adatai szerint múlt vasárnap óta 350 embert állítottak elő a rendőrök és a csendőrök, amiért megszegték az előírásokat és ellenkeztek a hatóságokkal. Összesen 31 ezer bírságot szabtak ki kisebb kihágások miatt szintén a járványügyi intézkedésekkel összefüggésben.

Az országban egyre több helyen teszik elérhetővé az autós gyorstesztelést. Például Galiciában vagy Andalúzia több városában is a koronavírusra jellemző tünetekkel rendelkező páciensek gépkocsival hajthatnak a kijelölt szűrőpontra, ahol az egészségügyi személyzet mintát vesz tőlük anélkül, hogy ki kellene szállniuk az autóból és érintkezésbe kerülnének másokkal is. (MTI)

Nyítókép: Democracy Now

