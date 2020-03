Koronavírus: ilyen volt a pénteki nap az európai országokban

Péntek délután 255 305 volt az új koronavírusos megbetegedések száma világszerte a Johns Hopkins Egyetem legfrissebb adatai szerint. A halálesetek száma 10 444, miközben 87 351 ember meggyógyult. Nyugat-Európában továbbra is gyors ütemben terjed a vírus.



Az utóbbi huszonnégy órában az eddigi legtöbbel, 627 fővel 4032-re emelkedett az új típusú koronavírus-fertőzés (Covid-19) halálos áldozatainak száma Olaszországban a polgári védelmi hatóság péntek esti tájékoztatója szerint, míg a diagnosztizált fertőzöttek száma egy nap alatt szintén az eddigi legmagasabb számmal, 4670-tel emelkedett. A halottakat és a gyógyultakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek száma február 20. óta 47 021-re emelkedett.



A legtöbb beteget regisztráló Lombardiában az utóbbi egy napban szintén a legmagasabb, 2380 volt az új fertőzöttek száma, a halottaké az utóbbi huszonnégy órában 381-gyel nőtt



Spanyolországban meghaladta az ezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, az eddig regisztrált megbetegedések száma 19 980. Egy nap alatt 2800 új fertőzést igazoltak, ami 16,5 százalékos napi növekedés jelent. Az ország legfertőzöttebb térsége a madridi autonóm közösség, ahol a fertőzöttek száma 6700, a gyógyultaké pedig 1100 felett van.



A koronavírus következtében 498-an hunytak el. A rendőrség és a csendőrség tájékoztatása szerint a hat napja elrendelt lakhelyelhagyási korlátozások betartásának ellenőrzését nagy erőkkel végzik, az elmúlt 24 órában összesen 75 embert kellett előállítaniuk



Hatvanötezer nyugdíjas orvost és szakképzett kórházi ápolót kért fel pénteken a brit egészségügyi minisztérium arra, hogy álljanak ismét munkába és kapcsolódjanak be az új koronavírus okozta járvány elleni küzdelembe. A szigetországból péntek este 3297 fertőzöttet és 168 halálesetet jelentettek.



Kijárási korlátozásokat vezetnek be péntek éjféltől Bajorországban, ahol az igazolt fertőzések száma csütörtökről péntekre 35 százalékkal nőtt, így átlépte a kétezres határt, a vírus okozta betegségben elhunytak száma pedig 10-ről 15-re emelkedett. A Bild című lap adatai szerint péntek kora délután 16 102 fertőzést tartottak számon, a halottak száma 48.



Belgiumban péntekre több mint kétszeresére, 37-re nőtt a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, Hollandiában pedig megközelítette a 80-at. Belgiumban a pénteken közzétett adatok szerint 462 új megbetegedést jelentettek, ezzel 2257-re emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. Az elmúlt 24 órában 16 új haláleset történt, ezzel 37-en haltak meg a betegségben.



Eredményesek a koronavírus terjedésének megfékezésére irányuló óvintézkedések Ausztriában, de továbbra is ki kell tartani - közölte Sebastian Kurz kancellár pénteken. Rudi Anschober egészségügyi miniszter bejelentette, hogy a korábbihoz képest csökkent a koronavírus-fertőzés terjedésének mértéke; két hete még naponta negyven százalékkal nőtt a betegek száma, jelenleg pedig naponta húsz százalékkal több beteget diagnosztizálnak. A megbetegedések száma péntek este 2388, a haláleseteké 6 volt.



Az elmúlt huszonnégy órában mintegy 4800 román állampolgár tért haza Nyugat-Európából a román-magyar határon levő nagylaki határátkelőn keresztül, így összesen már 17 ezren tértek haza - közölte pénteken az Arad megyei határrendészet.



Nem mérlegelik jelenleg az orosz hatóságok, hogy karanténba zárják Moszkvát a koronavírus-járvány terjedése miatt - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken. A magyar konzuli szolgálat közleményben arra figyelmeztette az Oroszországban tartózkodó magyar állampolgárokat, hogy az Aeroflot orosz légitársaság hétfőtől öt hétre felfüggeszti Moszkva-Budapest-Moszkva járatait.



Utolsó lehetőség vasárnap lesz az Aeroflot mentrendszerű járatával Oroszországot Magyarország felé elhagyni. Oroszországban a pénteken kiadott hivatalos összesítés szerint egy nap alatt 54 fővel, 253-ra nőtt a fertőzöttek száma. Egy beteg csütörtökön elhunyt, de halálát nem közvetlenül a koronavírus-fertőzés okozta.



Az ukrán hatóságok március 14-18. között mintegy 44 ezer ukránt szállítottak haza charter légijáratokkal másfél tucat európai városból, vasúton is zajlik a hazaszállítási akció. Pénteki hivatalos közlés szerint Ukrajnában 26-ra nőtt a fertőzöttek száma, a halálesetek száma három. A fertőzés mostanra gyakorlatilag az egész országot érinti.



Péntekre újabb 149 ember vesztette életét Iránban, ezzel 1433-ra emelkedett a fertőzés halálos áldozatainak száma, a fertőzötteké pedig 19 644-re növekedett. A hatóságok figyelmeztetései ellenére a perzsa újév alkalmából a Vöröskereszt adatai szerint mintegy 3 millióan indultak útnak a 13 legfertőzöttebb tartományból.



Egy nap alatt 4500 új megbetegedést jeleztek az Egyesült Államokban, ahol érvénybe lép a külföldi amerikai külképviseleteken a vízumkiadások felfüggesztése. A külügyminisztérium elindította azokat a chartergépeket, amelyekkel hazaszállítják a tengerentúlon rekedt amerikaiakat. Elsőként Kalifornia állam rendelt el zárlatot péntektől, senki sem hagyhatja el az otthonát. Az intézkedés 40 millió embert érint.



Az egész országra kiterjedő karantén lesz érvényben március 31-ig Argentínában, ahol 128 a fertőzöttek és 3 a halálesetek száma.



Vesztegzár alá vettek pénteken egy repülőgépet Johannesburg repülőterén, az utasokat orvosok vizsgálják az új típusú koronavírus okozta járvány veszélye miatt. A fertőzés megjelent a Zöld-foki Köztársaságban is és Nigerben is, egészségügyi hatóságok a helyi fertőzéstől tartanak. Turisták ezrei rekedtek Marokkóban.



Ismét 100 alá csökkent az egy nap alatt regisztrált új koronavírus-fertőzöttek száma Dél-Koreában pénteken, a hét végétől pedig minden, Európából érkező embert 14 napos karanténra köteleznek. (mti)

