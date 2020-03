A Sky News az olaszországi járvány sűrűjéből közölt videót

A Sky News stábját elsőként engedték be az egyik leginkább leterhelt bergamói intézménybe, a XXII. János pápa kórházba, ahol már-már háborús körülmények uralkodnak. A termek teljesen meg vannak telve betegekkel, a páciensek tüdejébe lélegeztetőgépek pumpálják a levegőt.







A kórházban még a várótermeket is kórtermekké kellett átalakítani, hogy legyen hova tenni a fertőzötteket. A kórház sürgősségi fogadó részlege már az intenzív osztály feladatait is elvégzi, mert az eredeti intenzív osztály teljesen megtelt, már csak azokat utalják oda, akik szó szerint élet-halál között vannak.



A videóból kiderül, milyen nehézségekkel küszködik a kórház és úgy a teljes olasz egészségügy, és mi várhat azokra, akik elkapják a fertőzést és súlyos szövődmények alakulnak ki a szervezetükben.



dr. Roberto Cosentini, aki a kórház sürgősségi osztályát vezeti azt nyilatkozta a Sky stábjának, hogy életében nem tapasztalt még hasonló állapotokat, és mindenki - de főleg Nagy-Britannia - figyelmét szeretné felhívni arra, hogy mi várhat rájuk nemsokára. A főorvos szerint ideje elfelejteni azt, hogy hogy a járvány olyan, mint egy erősebb influenza.



„Ez egy nagyon súlyos tüdőgyulladás, ami komoly terhet jelent minden egészségügyi ellátórendszernek. Napi 50-60 tüdőgyulladással küzdő ember kerül a sürgősségire itt, és a nagy részük már olyan súlyos állapotban van, hogy óriási mennyiségű oxigénre van szükségük”- mondja.



A videóban látható felvételek rendkívül megrázóak. Olaszországban már jóval több mint négyezren haltak meg a koronavírus-járványban. (Via Index.hu)





Nyitókép: Sky news

