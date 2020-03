Kínai tanulmány: a A-s vércsoportúak a legérzékenyebbek a koronavírusra

A vuhani egyetem Zhongnan Kórházának kutatói 2173 koronavírusos-fertőzött vérmintáit elemezték. Az eredmények azt mutatták ki, hogy az A-s vércsoportúak szignifikánsan nagyobb arányban fertőződtek meg, míg a 0-s vércsoportú emberek közül fertőződtek meg a legkevesebben.



A tanulmány rávilágít arra is, hogy az A-s vércsoportú fertőzöttek erősebb tünetektől szenvedtek, mint más vércsoportú társaik, és az ő esetükben erősebb kezelést is kellett alkalmazni.



A vizsgált 206 halállal végződő megbetegedésből 85 ember vércsoportja volt A-s, ez pedig 63 százalékkal több, mint a 0-s vércsoportúak esetében. A kutatók a különböző korosztályokat és a nemeket vizsgálva is ugyanezt az arányt tapasztalták.



Most újabb kutatások következnek, amelyek azt próbálják kideríteni, hogy az A-s vércsoportú emberek vérében jelen vannak-e olyan sejtek, amikhez könnyebben kapcsolódik az új típusú koronavírus. (Independent/hírszerk.)

