A monacói herceg az első „koronás fő”, aki megfertőződött a koronavírussal

Megfertőződött az új típusú koronavírussal (COVID-19) Albert monacói herceg is. Ő az első uralkodó a világon, aki megfertőződött a vírussal. A herceget otthoni elkülönítés alá helyezték.





