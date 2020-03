Az Európai Bizottság arra kéri a Netflixet és a YouTube-ot, hogy csökkentsék az adatforgalmukat

Arra kérte a Netflix és a YouTube vezetőit a az Európai Bizottság egyik, digitális politikával foglalkozó biztosa, hogy igyekezzenek korlátozni a szolgáltatásaik adatforgalmát az internet leterheltségének enyhítése érdekében, írja a Finacial Times cikkére hivatkozva a 444.hu.



Arra kérik a szolgáltatókat, hogy ne nagy felbontású (HD) minőségben kínálják a videóiakat, hanem csak normál felbontású (SD) minőségben, továbbá a felhasználók figyelmét is hívják fel az egyéni felelősségre.



A YouTube egyelőre nem reagált a kérésre a Netflix szóvivője viszont elmondta, értik a problémát, és igyekeznek megoldást találni a helyzetre.



Az Európai Bizottság aggodalmát az indokolja, hogy a koronavírus miatt otthon rekedt emberek tízmilliói egész nap az internetet használják a munkájukhoz, tanuláshoz és egyéb tevékenységeikhez, ez pedig különösen leterheli most a hálózatot, ami nincs ehhez hozzászokva. (Via 444.hu)



