Vincze Loránt: Az EU válságkezelő intézkedéseit újabbaknak kell követniük

Kedd este a tagállamok állam és kormányfői távértekezleten tartott uniós csúcson mind egyetértettek abban, hogy az EU külső határait 30 napra lezárják. A határvidéki régiókban kétoldalú megoldásokat találtak. Ugyanakkor jóváhagyták az Európai Bizottság által az elmúlt napokban előterjesztett összes szállítási, biztonsági, egészségügyi és gazdasági sürgősségi intézkedést. Vincze Loránt, az RMDSZ európai parlamenti képviselője szerint ezek a kezdeti és legsürgősebb intézkedések, az EU-nak a következő időszakban további pénzalapokat és együttműködési intézkedéseket kell elfogadnia.



Az Európai Unió intézkedéseit Vincze Loránt ismertette



A szállítás biztosítása kiemelten fontos. A sürgősségi szállításnak – egészségügyi ellátás, élelmiszerek – prioritást kell élveznie, ezért a tagállamok „zöld sávokat” hoznak létre, vagyis olyan útvonalakat, ahol a teherautók akadálytalanul haladhatnak. Az állandó ellátás, a polcok feltöltése nagyon fontos, hiszen a pánikvásárlás vélhetően fennmarad, az üzletek túlzsúfoltsága viszont egészségügyi kockázat.



A kis és közepes vállalatok azonnali megsegítése. A Bizottság egymilliárd euró értékű költségvetési garanciát nyújt az Európai Beruházási Alapnak ahhoz, hogy az 8 milliárd euró kedvezményes kölcsönt vegyen fel a tőkepiacokon, és abból hozzávetőleg 100 ezer kkv-nak nyújtson készpénz támogatást.



A Bizottság azt javasolja, hogy a kohéziós politika keretében 37 milliárd eurót irányítsanak a koronavírus-krízis elleni küzdelemre. Ebből 8 milliárd eurót a Bizottság egy elosztási kulcs alapján azonnal kifizet.



További 29 milliárd euró az uniós költségvetésből jönne, nem friss pénzről van szó, hanem a fel nem használt kohéziós forrásokról. Minden tagállam a rá eső részt a koronavírus elleni küzdelem céljára csoportosíthatja át. Románia esetében a fel nem használt alapok miatt itt hatalmas tartalék van.







A forrásokat elsősorban három célra fordíthatják a tagállamok, de tetszés szerint ki is egészíthetik



Egészségügyiek, például védőmaszkok és lélegeztetőkészülékek beszerzése;

Készpénz támogatás a gazdaságban;

A munkaerőpiac működésére, a rövid távú foglalkoztatási formák finanszírozására.

A Bizottság javasolja a Szolidaritási Alap kibővítését közegészségügyi krízisre is. Itt idén 800 millió euró érhető el. Az elbocsátott munkavállalók támogatására alkalmazható lesz a Globalizációs és Alkalmazkodási Alap, itt 179 millió euró áll rendelkezésre.



Az intézkedések, a konkrét megoldások és kifizetések nagy része a tagállamokon múlik. Az olyan javaslatok esetében, ahol uniós jogalkotásra van szükség, már jövő héten elkezdődik a munka a Tanácson és a Parlamenten belül. Az Európai Parlament most azt készíti elő, hogyan hagyja jóvá a döntéseket távszavazással.



„Rugalmasságra, megértésre lesz szükség. Tegnap például levelet írtam az Európai Alapok miniszteréhez, kértem, hogy eszközöljenek módosításokat a folyamatban levő pályázatokban, hogy a kedvezményezettek, ahol csak lehet, a sürgősségi helyzetben is folytathassák a tevékenységüket” – számolt be Vincze Loránt. (közlemény)

