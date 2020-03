Nincs már európai ország koronavírus nélkül

Kedden mi is megírtuk, hogy Montenegró az utolsó európai ország, ahol addig még nem jelent meg a koronavírus. Duško Marković montenegrói miniszterelnök kedden bejelentette, hogy az országban két fertözöttet azonosítottak. A miniszterelnök ezzel együtt bejelentett egy sor, láthatóan jó előre kidolgozott intézkedést is.



Az állampolgárok védelmét célzó intézkedések között bejelentették többek között, hogy leáll az országban a tömegközlekedés, felfüggesztik az összes sporteseményt, bezárnak minden szabadidős létesítményt, bezáratják a fodrászatokat és egyéb szépségszalonokat is. Emellett a kormány azt kéri, hogy halasszák el az esküvőket, a temetéseket pedig csak a legszűkebb családi körben rendezzék meg.



Utasítják továbbá az élelmiszerboltokat, hogy mindennap nyitás után két órán át csak az idősebb vásárlókat, illetve a fogyatékkal élőket szolgálják ki.



A két fertőzött előtt 390 embert tartatottak karanténban, megfigyelés alatt a 600 ezer lakosú országban.



Montenegróban már azelőtt megkezdték a korlátozásokat, hogy a vírus megjelent volna. A tömegrendezvényeket és egyéb nyilvános találkozókat szintén korábban betiltották. (Via Index.hu)



Nyitókép: rtmagazine.com

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!