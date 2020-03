Koronavírus: Montenergó az egyetlen európai ország, ahol nincs fertőzött

Jelen pillanatban Montenergó az egyetlen olyan európai ország, ahol nem regisztráltak koronavírus-fertőzést. A kór egyébként világszinten eddig több mint 170 ezer embert ért el és megközelítőleg 6 ezer halálesetet írnak az új vírus számlájára.



Montenegró, bár mindössze 300 kilométerre fekszik a fertőzések számát tekintve világszinten második helyen álló Olaszországtól, és végeznek teszteket is, mégsem regisztráltak eddig egyetlen fertőzöttet sem. Ebben közrejátszhat az is, hogy a kis országban eleve csendesebb életformára vannak berendezkedve, és vigyáznak a természeti értékeikre, a környezetük tisztaságára.



Mindemellett a fertőzött térségekben alkalmazott, szigorú intézkedéseket foganatosítottak a járvány miatt: korlátozzák a gyülekezést, bezárták az iskolákat, kikötőket és részben az országhatárokat is lezárták. (digi24.ro. hírszerk.)





Fotó: Polina Rytova/unsplash.com

