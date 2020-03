Továbbra is magas az új fertőzöttek és a halálos áldozatok száma Olaszországban

Vasárnaphoz képest valamivel kevesebb új beteg és némileg kevesebb halálos áldozat volt hétfőn Olaszországban a Worldometers adatai szerint. Ez egyben azt is jelenti, hogy már több mint kétezren haltak meg az országban a vírus miatt a 27 980 összes fertőzött közül. Ez 7,7 százalékos arányt jelent.

Hétfőn 3233 új fertőzöttet, míg 349 halottat jelentettek.





Mivel a betegek száma továbbra is nagyon magas, egy északolasz városban, Bergamo kórházában például már annyira nincs hely, hogy a folyosóra rakják a fekvőbetegeket is. Az olasz halálos áldozatok kitartóan jórészt innen, az ország északi régiójából kerülnek ki, írja a The Local. Csak Lombardiában 1420-an haltak meg, ez nagyjából az összes halálos áldozat kétharmada.Továbbá súlyos helyzettel küzd Németország, Irán, Spanyolország és Franciaország is, mindenhol 1000 fölötti a napi új esetek száma.