Egy nap alatt 250-nel nőtt a halottak száma Olaszországban

Az utóbbi huszonnégy órában kétszázötvennel, 1266-ra emelkedett az új típusú koronavírus-fertőzés (Covid-19) halálos áldozatainak száma Olaszországban a polgári védelmi hatóság péntek esti tájékoztatója szerint, eközben a diagnosztizált fertőzöttek száma több mint kétezerszázzal 17 660-ra nőtt.



Az új fertőzöttek száma 2116 volt, ami valamivel kevesebb az egy nappal korábbi emelkedésnél. Az új halottak száma viszont a csütörtöki 188-ról 250-re emelkedett, amelynek nyomán összességében negyedével nőtt a halálos áldozatok száma.



A fertőzöttek közül több mint hétezren kórházi kezelésre szorulnak, több mint ezerháromszázan intenzív osztályon vannak.



Angelo Borrelli, a polgári védelmi hatóság vezetője elmondta, a gyógyultak száma 1439-re emelkedett.



A legtöbb beteget továbbra is az északnyugati Lombardiában regisztrálták: számuk az utóbbi napban több mint ezerrel 9820-ra nőtt.



Borrelli, aki szerint Olaszországban eddig ötmillió szájmaszkot osztottak szét, véradásra szólította fel az olaszokat, hangsúlyozva ennek veszélytelenségét.



Attilio Fontana lombardiai kormányzó a már eddig is szigorú óvintézkedések további fokozását szorgalmazta a régióban, többek között a térségbeli tömegközlekedés további korlátozását a járatok számának csökkentésével.



Hangsúlyozta, a lombardiai Lodi város körüli tíz településen, amelyeket február 23-tól két hétig vesztegzár alatt tartottak, sikerült megállítani a fertőzés terjedését. A karanténnak része volt a tömegközlekedés és az autóforgalom majdnem teljes felfüggesztése.



Milánóban lezárták a városi parkokat, és megkezdték az utcák fertőtlenítését. Felmerült, hogy a vásártér területét nagy méretű "víruskórházzá" alakítsák át, ahogyan korábban kínai Vuhan városában is történt, de ezt az olasz polgári védelem nem engedélyezte.



A kínai kormány több mint harminc tonna orvosi felszerelést küldött Rómába egy orvoscsoporttal.



Massimo Galli, a milánói Sacco kórház fertőző osztályának főorvosa kifejtette, hogy a 6,6 százalékos olasz halálozási ráta azért ennyire magas, például a dél-koreai 0,88-hoz képest, mivel Olaszországban kizárólag a tünetet mutató fertőzötteket veszik figyelembe, nem számolva azokat, akik pozitívnak bizonyulnak a vírustesztre, de tünetmentesek.



Több olasz városban közösségi villámakció indult az összetartásért és a félelmek leküzdésére: kitették az ablakokba a nemzeti zászlót, az erkélyeken és tetőkön az olasz himnuszt és népszerű slágereket énekelnek, Milánóban interneten tartanak vacsora előtti "közös" aperitívet.



A római kormány vasárnapig ígérte a 25 milliárd eurós gazdasági élenkítőcsomag első lépéseinek bejelentését. Sajtóértesülések szerint a tervek közt szerepel a márciusi adóbefizetések és adóellenőrzések felfüggesztése, közüzemi díjkedvezmények bevezetése, a munkanélküli segélyek azonnali elindítása az idegenforgalmi és kulturális ágazatban állásukat elvesztők számára, különös tekintettel a repülőterek dolgozóra. Fizetett szabadságot készülnek biztosítani az oktatási szünet miatt otthon maradó szülőknek. Elnapolják a gépkocsik kötelező műszaki vizsgájának határideit, valamint nyárra teszik át a tavaszi diplomavizsgákat. (mti)



Kiemelt kép: unsplash-logo CDC

