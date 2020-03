Korlátozzák a vendéglők, kávézók nyitva tartását Ausztriában, és bezár az üzletek nagy része is

Karantén alá helyezik az ausztriai Tirol tartomány egy részét, valamint visszaállítják az ellenőrzést a svájci-osztrák határon - jelentette be pénteken Sebastian Kurz kancellár, és emellett több más óvintézkedést is ismertetett.



Hétfőtől minimálisra kell korlátoznunk közösségi életünket - mondta Kurz, akinek indoklása szerint az most a legfontosabb, hogy a lehető legjobban védjük az idősebbeket, s megakadályozzuk a koronavírus-fertőzés további terjedését.



A kancellár három területen jelentett be újabb korlátozásokat. Ezek egyike, hogy azonnali hatállyal karantén alá helyezik a tiroli Panznauntalt és Sankt Anton am Arlberget, miután a tartomány egyes területei különösen fertőzöttek, ezért nagy a kockázata annak, hogy innen esetlegesen továbbterjed a vírus. Arról is beszélt, hogy az ott lakókat, azokat, akik ott töltik szabadságukat vagy ott dolgoznak, a lehető legjobban ellátják majd. A zárlat tizennégy napig tart, azt követően mindenki folytathatja megszokott életét.



Hétfőtől nem közlekednek repülőgépek azon országokba, ahol magas a fertőzöttek száma; így Spanyolországba, Franciaországba és Svájcba sem lehet majd légi úton eljutni. A svájci-osztrák határátkelőkön pedig visszaállítják az ellenőrzést. Kurz felszólította az osztrák vállalkozásokat, hogy - ha lehetőségük van rá - jövő héttől távmunkában foglalkoztassák dolgozóikat.



A kancellár elrendelte az éttermek, kávézók és bárok nyitva tartásának 15 óráig tartó korlátozását. Bezár az üzletek nagy része, csak az élelmiszerboltok, a gyógyszertárak, a bankok, a drogériék, a posták és az állateledelt árusító üzletek maradnak nyitva. A kormányfő hangsúlyozta ugyanakkor: nem kell aggódni, az alapellátás nem kerül veszélybe Ausztriában. (mti)

