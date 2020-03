A spanyol kormány szükségállapotot vezet be szombattól

Szükségállapot bevezetését rendeli el szombati rendkívüli ülésén a spanyol kormány a koronavírus-fertőzések terjedésének lassítása érdekében - jelentette be Pedro Sánchez miniszterelnök Madridban pénteken.



Mint mondta, az intézkedés célja, hogy mozgósítani tudják az állam minden - gazdasági, egészségügyi, katonai és civil - erőforrását, és így a lehető legjobban védhessék az állampolgárok egészségét.



"A vírus elleni küzdelem első fázisában vagyunk" - fogalmazott a kormányfő, hangsúlyozva, hogy "nagyon kemény hetekre" lehet számítani, nem kizárható, hogy jövő héten meghaladja a 10 ezret a fertőzöttek száma.



Az egészségügyi hatóságok minden erőfeszítése most arra irányul, hogy elkerüljék a vírus túl gyors terjedését - közölte.



A legfrissebb adatok szerint Spanyolországban a fertőzöttek száma pénteken meghaladta a 4200-at, azaz 24 óra alatt több mint ezerrel nőtt. A betegségbe eddig 120-an haltak bele.



A szükségállapot elrendelésével a spanyol alkotmány lehetőséget ad a kormánynak rendkívül intézkedések bevezetésére, például, hogy korlátozza az emberek szabad mozgását, és lezárjon teljes városokat, autonóm tartományokat vagy akár az egész országot.



A kormány által elrendelt korlátozásokat 15 napig lehet fenntartani, és a parlament hozzájárulásával lehet meghosszabbítani.



A dél-európai országban eddig egyetlen alkalommal, 2010-ben vezettek be szükségállapotot, amikor a légiforgalmi irányítók sztrájkja miatt le kellett zárni a spanyol légteret. (mti)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!