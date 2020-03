Lezárják Csehország és Ukrajna határait

Külföldi állampolgárok vasárnap éjféltől nem léphetnek be Csehországba, a cseh állampolgárok pedig nem utazhatnak külföldre az új típusú koronavírus terjedése miatt - jelentette be Andrej Babis cseh miniszterelnök a kormány rendkívüli ülése után pénteken Prágában.



"Március 16-tól, tehát hétfőre virradóra minden idegen állampolgárnak tilos lesz belépni Csehország területére, ugyanakkor a cseh állampolgárok nem utazhatnak külföldre" - mondta Babis újságíróknak sajtótájékoztatón. Kivételt ez alól csak azok az idegen állampolgárok képeznek, akiknek tartós lakhelyük van Csehországban, vagy 90 napnál hosszabb tartózkodásra feljogosító vízummal rendelkeznek.



A kormány kiterjesztette a kötelező kéthetes házi karantént mindazokra a cseh állampolgárokra, akik azon 15 ország valamelyikéből térnek vissza, amelyeket a szükségállapot bevezetéséről hozott csütörtöki kormánydöntés megnevez. Eddig a karantén-kötelezettség csak az Olaszországból visszatérő csehekre vonatkozott. A prágai lapokban megjelent becslések szerint ez az intézkedés mintegy 200-250 ezer személyt érinthet.



A cseh kormány csütörtökön a következő országokat minősítette kockázatosnak: Kína, Dél-Korea, Irán, Nagy-Britannia, Olaszország, Spanyolország, Ausztria, Németország, Svájc, Svédország, Norvégia, Hollandia, Belgium, Dánia és Franciaország.



A korlátozások nem érintik a kamionos teherszállítást, illetve a kamionsofőröket, pilótákat és a szolgálatban lévő vasutasokat, valamint egészségügyi dolgozókat.



A kormány ugyanakkor a szükségállapot idejére munkakötelezettséget rendelt el a szociális szolgáltatásokban az érintett szakközépiskolák és főiskolák diákjai számára. Jan Hamácek belügyminiszter újságírói kérdésre a döntést úgy pontosította, hogy elvi döntésről van szó, a diákok akkor lesznek kötelesek munkába állni, amikor arra szükség lesz.



Marie Benesová igazságügyi miniszter bejelentette, hogy az új koronavírust felvette azoknak a fertőző betegségeknek a listájára, amelyek terjesztése bűncselekménynek minősülhet.



Kérdésre válaszolva Andrej Babis úgy vélekedett, "várható, hogy a közéleti szigorítások egy hónapig eltarthatnak".



Csehországban péntek reggel 117 fertőzöttet tartottak nyilván. Két személy állapota súlyos - közölte az egészségügyi tárca honlapján.



A hatályos jogszabályok értelmében a cseh kormány harmincnapos szükségállapotot hirdethet olyan rendkívül súlyos esetekben, amikor nagymértékben veszélyeztetve van a lakosság élete, egészsége, vagyona, vagy az ország rendje és biztonsága. A kormánynak erről azonnal tájékoztatnia kell a képviselőházat, amely felülbírálhatja a döntést. A parlamenti alsóház ugyanakkor dönthet a szükségállapot meghosszabbításáról is.



Ukrajna lezárja határait minden külföldi előtt március 15-29. között, a koronavírus-járvány terjedése elleni védekezésül - jelentette be pénteken Olekszij Danyilov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára a testület ülését követő sajtótájékoztatón.



A tisztségviselő az Ukrajinszka Pravda hírportál jelentése szerint kijelentette, hogy az összes külföldön tartózkodó ukrán állampolgár viszont ez idő alatt is visszatérhet Ukrajnába. Azokat az ukránokat azonban, akik koronavírus-fertőzésnek kitett országból térnek vissza, megfigyelésre elkülönítik.



Danyilov szavai szerint az ukrán külügyminisztérium tájékoztatja a többi országot arról, hogy a határokat lezárják a külföldi állampolgárok előtt. Hozzátette, hogy a két hét leteltével újabb ülést tart a védelmi tanács, és a járvány akkori helyzetétől függően felülvizsgálják a döntést.



Ukrajnában eddig három emberről állapították meg, hogy koronavírussal fertőződött meg. Pénteken az egyik fertőzött, egy 71 éves nő, akit előző nap szállítottak kórházba a nyugat-ukrajnai Zsitomir megyében, belehalt a betegségbe. Eddig ő az első halálos áldozata a Covid-19 betegségnek a kelet-európai országban.



Ukrajnában csütörtöktől április 3-ig országos karantén van életben, ami azt jelenti, hogy bezárt valamennyi oktatási intézmény, valamint korlátozták a tömegrendezvényeket. Megtiltottak miden olyan rendezvényt - kulturális és sporteseményeket, koncerteket, színházi előadásokat, filmvetítéseket és mindenféle más programot beleértve -, amelyen kétszáz vagy annál több ember lenne jelen. A fővárosban, Kijevben hatvanfősnél nagyobb rendezvény már nem tartható meg. (mti)

