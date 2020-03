A kínai oldalon nem adnak engedélyt a Mount Everest megmászására az idei főszezonban

A Mount Everest (Csomolungma) északi, kínai oldalán nem adnak ki engedélyt idén tavasszal, a főszezonban a világ legmagasabb hegyének megmászására a koronavírustól való félelemből - közölték nepáli túraszervezők hírügynökségekkel.





A Csomolungma északi oldala Fotó: Wikipédia

A déli, nepáli oldalon szabad az út a 8848 méteres csúcsra, de nagyon sok a lemondás vagy a halasztás.A kínai mászási tilalomról szóban, telefonon kaptak tájékoztatást kínai illetékesektől a Nepálban működő túraszervezők. Az egyik nepáli hegyivezető szerint azt mondták neki, hogy Kínában már ellenőrzés alatt tartják a járványt, és nem akarnak kockáztatni külföldi hegymászók beengedésével.Április-május a legnépszerűbb időszak a világ legmagasabb pontjának megmászására, tavaly rekordszámú, 885 ember jutott fel a csúcsra, nagy többségében a nepáli oldalon.A hegymászóturizmustól függő Nepálban, ahol eddig egyetlen személynél diagnosztizálták a koronavírus-fertőzést, továbbra is tárt karokkal várják látogatókat a Mount Everestre, bár a nepáli hatóságok is megkövetelnek jó egészségi állapotról szóló orvosi igazolást és nyilatkozatot az érkezést megelőző 14 nap utazásairól.Nyolc ország - Olaszország, Franciaország, Németország, Spanyolország, Irán, Kína, Japán és Dél-Korea - állampolgárai a nepáli oldalról sem mászhatják meg idén tavasszal a Mount Everestet, mert hazájuk járványügyi helyzete miatt nem kapnak beutazási engedélyt az országba.Több túraszervező is tömeges lemondásokról számolt be a nepáli oldalon, sokan 2021-re halasztják utazásukat, így csapnivaló lehet az idei főszezon Nepálban, fontos bevételtől fosztva meg az államkasszát és munkaalkalomtól idegenforgalomból élők ezreit. (