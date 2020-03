Az Amerikai Egyesült Államok 30 napra felfüggeszt minden beutazást Európából - jelentette be Donald Trump amerikai elnök szerdán este a Fehér Ház ovális irodájából sugárzott beszédében.



A koronavírus-járvány terjedése miatt elrendelt utazási tilalom péntek éjféltől lép életbe, de a tiltás nem érinti az Egyesült Királyságból érkező utasokat.



Az elnök elsődlegesen Kínát, majd az Európai Unió országait okolta a vírus gyors elterjedéséért, mert szerinte nem léptek időben és megfelelően. Az új típusú koronavírust „külföldi” vírusnak nevezte, és azt hangoztatta, hogy az Európából érkezett utasok „szórták el a magvát” az Egyesült Államokban kialakult gócpontok fertőzéseinek.



Leszögezte, hogy az amerikai kormány "életmentő lépéseket" tett, amikor a járvány kezdetekor betiltotta az utazásokat Kínából. "Most ugyanezt kell tennünk Európával" - mondta. Hozzáfűzte, hogy Washington folyamatosan figyelemmel fogja kísérni a helyzet alakulását annak érdekében, hogy esetleg megrövidítse a beutazási tilalom időtartamát.



Donald Trump leszögezte: nem pénzügyi válságról van szó. "Ez csupán egy átmeneti pillanat az időben, s nemzetünk és a világ is együttes erővel túl lesz rajta" - hangoztatta.



Közölte, hogy a szövetségi kormányzat minden szükséges intézkedést meghoz a megbetegedett, karanténba került vagy elővigyázatosságból otthon maradó dolgozók anyagi nehézségeinek enyhítésére, és segíteni fogja a kisvállalkozásokat is. Elmondta, hogy a kisvállalkozásokat alacsony kamatú kölcsönökkel segítik majd, és egyes állampolgárok és vállalatok adóbevallási határidejét három hónappal meghosszabbítják.



Megismételte korábbi felhívását a kongresszushoz: arra sürgette a törvényhozókat, hogy minél előbb fogadják el azt a gazdaságélénkítő csomagot, amely a személyi jövedelemadó átmeneti időre szóló csökkentését is tartalmazza. Ez a csomag hivatott enyhíteni a járvány terjedése okozta gazdasági nehézségeket.



Trump javasolta az amerikai idősotthonoknak is, hogy átmeneti időre függesszenek fel minden látogatást.



Az előzetes sajtóértesülésekkel ellentétben az elnök nem hirdetett az egész országra érvényes egészségügyi szükségállapotot.



Donald Trump és Joe Biden is kampányrendezvényeket mondott le



Az amerikai elnök és a demokraták elnökjelöltségére pályázó Joe Biden, egykori alelnök is kampányrendezvényeket mondott le szerdán a terjedő koronavírus veszélyei miatt.



Az újraválasztására készülő Donald Trump nevadai, coloradói és wisconsini nagygyűléseket mondott le, míg Joe Biden az illinois-i Chicagóban törölt a kampányára adományokat gyűjtő rendezvényeket.



Stephanie Grisham, a Fehér Ház szóvivője szerda este közleményben jelentette be, hogy az elnök "elővigyázatosságból úgy döntött, hogy nem tartják meg a Nevadában és Coloradóban tervezett rendezvényeket".



A nevadai Las Vegasban az elnök a Republikánus Zsidó Koalíció nevű szervezet szokásos évi tanácskozásán vett volna részt, a coloradói Denverben pedig Cory Gardner republikánus szenátorral együtt adománygyűjtő díszebéd vendége lett volna.



Szerdán későn este Tim Murtaugh, a Trump-kampány kommunikációs vezetője a Twitteren azt közölte, hogy Trump nem tud részt venni a március 19-én, a wisconsini Milwauke-ban tartandó Katolikusok Trumpért nevű szervezet összejövetelén sem. Murtaugh tudatta azt is, hogy a rendezvényt nem törlik, hanem csak elhalasztják egy későbbi időpontra.



Az amerikai elnök korábban egyetlen kampányrendezvényt sem akart lemondani a vírus terjedése miatt.



A demokrata párti elnökjelöltségre pályázó Joe Biden és pártbeli vetélytársa, Bernie Sanders vermonti szenátor már a kedd esti kampányrendezvényeket is lemondta, Biden kampánya pedig szerdán bejelentette, hogy az egykori alelnök két chicagói rendezvényt mondott le. "A közönség egészsége és biztonsága számunkra elsődleges fontosságú" - olvasható a Biden-kampány közleményében.



Illinois államban a jövő kedden tartanak a demokraták előválasztást.



A Demokrata Országos Bizottság (DNC, a párt vezető szerve) közölte: a vasárnapi Biden-Sanders országos televíziós vitát Arizonában meghívott közönség nélkül tartják meg.



Közben az Egyesült Államok szövetségi intézményeiben és tagállamaiban is folyamatosan szigorítanak az egészségbiztonsági előírásokon. Az amerikai külügyminisztérium felfüggesztette a külügyi munkatársak nem életbevágóan fontos utazásait, sajtóértesülések szerint minden utazást külön engedélyeztetni kell a minisztériumi felettesekkel. A tárca szerdán este közleményben figyelmeztette az amerikaiakat, hogy "gondolják át" esetleges külföldi utazásaikat.



Az igazságügyi minisztérium belső körlevélben szintén óvatosságra intette munkatársait.



A 17 amerikai hírszerző szervezetet összefogó Országos Hírszerzési Igazgatóság (DNI) irodája az amerikai közszolgálati rádió (NPR) újságírójának megkeresésére közölte, hogy a külföldön tevékenykedő hírszerzők nem szakítják meg munkájukat, és "megfelelő lépéseket" tesznek az egészségük és a biztonságuk megőrzése érdekében. A DNI nem közölt részleteket a konkrét lépésekről.



Mark Warner, a szenátus hírszerzési bizottságának vezető demokrata párti politikusa szerdán arra kérte fel a DNI vezetését, hogy adjon "egyértelmű útmutatást" a járvány közepette követendő hírszerzési munkáról és a megnövekedett költségek biztosításáról.



Donald Trump elnök szerdán utasítást adott a munkaügyi miniszternek megfelelő számú lélegeztetőgép biztosítására, ha szükséges, akár új gépek beszerzésére is.



Marco Rubio floridai republikánus szenátor bejelentette, hogy a kormányzat olyan rendeleten dolgozik, amelynek révén korlátok közé szorítanák a függőséget Kínától, gyógyászati segédeszközök és bizonyos gyógyszerek, illetve gyógyszer-összetevők tekintetében. Rubio újságíróknak úgy fogalmazott: "a koronavírus-járványnak ébresztőnek kell lennie, harcolnunk kell az amerikai ellátási lánc sérülékenysége és a Kínától való függőség ellen gazdaságunk létfontosságú ágazataiban". (mti)



