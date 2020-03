Koronavírus: Tom Hanks és Rita Wilson vírustesztje is pozitív lett

A hollywoodi sztár, Tom Hanks és szintén színész felesége, Rita Wilson koronavírustesztje pozitív lett, mindketten karanténba kerültek - ezt maga Hanks közölte szerdán este az Instagramon.



„Rita és én itt vagyunk, Ausztráliában. Kicsit fáradtnak éreztük magunkat, mintha meghűltünk volna, és fájtak a porcikáink is. Ritát időről-időre rázta a hideg. Volt enyhe láz is. És ahogyan ez a mai világban szükséges, elvégeztettük a koronavírus-tesztet, és mindkettőnket pozitívnak találtak” - írta az Oscar-díjas Tom Hanks.



A színész közölte, hogy további vizsgálatok várnak rájuk, elkülönítik és megfigyelik őket mindaddig, amíg a helyi egészségügyi hatóságok ezt szükségesnek tartják. „Nem egynapos program lesz” - tudatta.



Hanks és Wilson Ausztráliában forgat egy egyelőre még cím nélküli filmet Elvis Presleyről. A filmet Baz Luhrmann rendezi. Tom Hanks Presley menedzserét, Tom Parkert alakítja.



Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) adatai szerint Ausztráliában jelenleg 120 embert diagnosztizáltak az új típusú koronavírus-fertőzéssel. (mti)



Nyitókép: Variety

