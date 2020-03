Bezáratnak minden boltot Olaszországban, kivéve az élelmiszerüzleteket és a patikákat

Újabb intézkedéseket jelentett be szerda este Giuseppe Conte olasz miniszterelnök a koronavírus megfékezése érdekében.



Eszerint minden üzlet fel kell függessze a tevékenységét a szupermarketeket, az élelmiszerboltokat és a gyógyszertárakat kivéve. “Bezárjuk a boltokat, bárokat, pubokat, éttermeket... A házhozszállítás továbbra is engedélyezett marad” - mondta a miniszterelnök, aki szerint az „erőfeszítés” hatásai már 14 napon belül láthatóak lesznek.



Conte azt is bejelentette, hogy a cégeknek be kell zárniuk minden olyan egységüket, melyek „nem lényegesek a termelés szempontjából”.



Az olasz kormány keddtől érvénybe lépett szigorú intézkedésiről itt olvashatnak bővebben. (hotnews.ro, hírszerk.)



Fotó: Isaac Owens/unsplash.com

